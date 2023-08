El doloroso mensaje de la mamá de Morena: «No me la van a devolver más»

María se enteró del terrible hecho por un llamado del colegio, en medio del viaje a Salta que había realizado junto a su bebé de cinco meses.

María, la madre de Morena Domínguez, la nena de 11 años que falleció este miércoles tras ser atacada por motochorros a la entrada del colegio, pidió justicia por su hija.

“Pido justicia por mi hija, no me la van a devolver más. Solo eso: justicia. Nada más. Es un momento muy duro, no lo puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto”, expresó desconsolada la mujer en diálogo con A24.

Al ser consultada sobre cómo se enteró de la desoladora noticia, María contó: “Estaba durmiendo y me llaman del colegio para decirme que Morena estaba mal, que la habían asaltado”.

“Yo estoy en Salta. Vinimos por una semana a bautizar a mi bebé, porque tengo un bebé de 5 meses. Vinimos para acá y hoy me levanté con este llamado”, se lamentó.

A su vez, la madre de Morena dijo: “Ya mañana íbamos a viajar de vuelta a Buenos Aires para reencontrarme con ella y pasó esto. No llegué, no llegué, no llegué”.

Además, María aprovechó las cámaras para denunciar amenazas en su contra por parte de familiares que se encuentran en Buenos Aires y aclaró que el hombre que habló con los medios “no es el papá de Morena”, aunque no dio más detalles.