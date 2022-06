El dolor de la madre de El Noba por no poder cremarlo: «Le pedí perdón por haberlo dejado ahí»

Vanesa explicó que por temas legales no pudo cremar el cuerpo del cantante. «A mi hijo no le gustaba estar encerrado», comentó.

Luego de la despedida final de El Noba, su madre habló y expresó el dolor por no haber podido cumplir con la voluntad del cantante. Se refirió a que, por cuestiones legales, no pudo cremarlo, algo que él hubiera preferido.

“La verdad que no tengo palabras, yo sigo esperando que mi hijo venga. Pero bueno, mi familia me vino a acompañar, como que lo voy pasando, pero hay momentos que no caigo, yo sigo esperando que mi hijo me mande un mensaje”, comentó, dolida. Luego agradeció el amor de los fans: “Es algo inexplicable el amor de la gente, el respeto, el cariño genuino que le daban a mi hijo, la gente que lo vino a ver desde temprano, fue impresionante”.

Sobre la posibilidad de cremarlo, Vanesa explicó: “Hoy fui a verlo y no pude verlo porque estaba lleno de gente, me tuve que volver. No me gusta, en realidad yo lo que quería era cremarlo y tirarlo en su caravana, no lo pude hacer por temas legales”, explicó .

“Pero yo sé que lo voy a hacer, porque a mi hijo no le gustaba estar encerrado, mi hijo era totalmente libre. Por eso ayer le pedí perdón por haberlo dejado ahí, porque a él no le gustaba estar encerrado, pero es lo que me toca en este momento”, agregó.