El dolor de Charlotte Caniggia: «No me habla»

«¿Vos no tenés relación con tu papá?», le preguntó Andy Kusnetzoff y la hija del «Pájaro» respondió con dolor y lejos del personaje alegre que la caracteriza.

La mediática Charlotte Caniggia mostró su dolor por la actualidad de la relación con su padre, Claudio Paul. En Ph, Podemos Hablar, el programa deAndy Kusnetzoff, contó que no tiene respuesta a sus mensajes.

“¿Vos no tenés relación con tu papá?”, le preguntó Andy y ella modelo cabizbaja: “Ahora mismo no hablo, alguna veces ‘hola papá, ¿cómo andas?, no lo veo”.

“Pero está acá… ¿no te dan ganas de verlo?”, insistió el conductor y la hermana de Alex Caniggia respondió: “Sí, pero él no me habla…”

“Uno como hijo le manda ochenta mensajes pero no me contesta y listo, ¿qué vas a hacer? A veces los papás meten a los hijos en los problemas de pareja”, reflexionó en Telefe.