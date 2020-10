El dólar blue sigue imparable y Alberto Fernández le puso un ultimátum a Martín Guzmán para calmar a los mercados

El Presidente le habría dado 15 días al Ministro de Economía para detener la escalada. La divisa cerró otra semana con un nuevo récord: 195 pesos.

Fernández y Guzmán, en el día de la asunción presidencial.

Los días pasan y el balance semanal termina siendo el mismo: el dólar blue parece no tener techo. Este viernes alcanzó un nuevo récord de 195 pesos, una imparable escalada que ya ubica a la brecha cambiaria con el oficial en un 150%, una cifra por la cual cada vez más analistas ven una devaluación en un horizonte no muy lejano.

Por este motivo es que Alberto Fernández ya le dio un ultimátum a Martín Guzmán. “Hay que resolver esto a más tardar en 15 días”, le habría marcado el Presidente al titular del Palacio de Hacienda

Por su parte, el ministro de Economía intentó calmar a los mercados con la premisa que viene repitiendo en los últimos días: aseguró que la devaluación del peso no está en los planes del Gobierno.

“Devaluar no es una solución porque lleva a más inflación, y el poder adquisitivo del salario sería menor. La política cambiaria seguirá siendo la misma”, afirmó Guzmán. Y agregó que “si bien la brecha cambiaria es un problema, las reservas que tenemos alcanzan”.

Para poner más paños fríos, el Ministro subrayó: “Tenemos superávit comercial y no debemos pagar deudas”.

Durante todo el jueves, el gabinete de Fernández tuvo varias reuniones de carácter urgente por el valor del dólar. En una de ellas, Guzmán habría pedido 15 días de gracia para dar tiempo a que maduren las últimas disposiciones para frenar el goteo de reservas.

En concreto, el titular de Economía habría solicitado aguardar hasta que se produzca una licitación de títulos dolarizados por U$S750 millones que, espera Guzmán, logre descomprimir la persistente demanda que hay en el mercado en el que se opera con el dólar contado con liquidación.

Cortocircuitos en el Gobierno

La forma de manejar la crisis del dólar habría provocado rispideces entre el Presidente y Cristina Kirchner.

Según trascendió, la Vicepresidenta cree que el Gobierno tendría que actuar más y retomar la iniciativa para mostrar firmeza al frente de la situación. Todo esto en el marco de una disputa por el cual los mercados le restan credibilidad a los esfuerzos de los funcionarios por enderezar el rumbo financiero.

Además, persisten las diferencias de criterio entre Guzmán y Miguel Pesce. El titular del Banco Central, sostiene por lo bajo que las medidas del ministro sólo habilitaron la salida de capitales de Argentina.

Desde Wall Street y algunos sectores del mercado argentino reclaman lo mismo que desde hace tiempo: un plan para salir de la crisis.

Hay quienes creen que debería haber cambios en el Gabinete para oxigenar al Gobierno, una idea que por el momento no está en los planes del presidente Alberto Fernández.

La mirada de empresarios

La disparada del dólar preocupa a empresarios grandes, pequeños y medianos. Para aquietar las aguas, y en un intento por fortalecer el vínculo con el sector, el jefe de Estado se habría reunido durante toda la semana con importantes hombres de negocios.

En concreto, trascendieron dos almuerzos: el primero fue con el CEO de Techint, Paolo Rocca y el segundo con el director general de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni.

En ambas reuniones participó el ministro Guzmán, quien aprovechó el momento para explicar las medidas que está llevando adelante el Gobierno para tratar de apagar el incendio en el frente cambiario.

Los encuentros con Rocca y Bulgheroni se produce en el mismo momento en que el Congreso analiza el impuesto a las grandes fortunas que, de aprobarse, impactará sobre los dos empresarios.

A su vez, las pequeñas y medianas empresas comerciales e industriales también aseguraron estar “muy preocupadas” por el impacto que tendrá la creciente brecha cambiaria en los precios de los insumos y productos en las próximas semanas.

En este sentido, el secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pedro Cascales, señaló que “a pesar de que el blue no es un dólar bajo el cual se hacen las transacciones comerciales e industriales, claramente termina influyendo en los precios”.

Cascales aclaró que si bien las pymes no son formadoras de precios, igualmente su producción se ve afectada por cada aumento de precios que sufren los insumos que utilizan para sus productos, por lo que en definitiva si los proveedores suben sus cotizaciones, esto impacta en el precio del producto.

Para el referente de CAME “hay un problema de desconfianza e incertidumbre que muestra ese dólar paralelo. Incluso hoy muchos proveedores que cotizaban en pesos ahora lo hacen a dólar Banco Nación, a pesar de que no tienen ningún tipo de relación con el comercio exterior. Y además acá falta un plan económico integral”.

El reclamo de economistas

Frente al sombrío escenario, los economistas le reclamaron al Gobierno que adopte “decisiones más contundentes y definitivas” para hacer frente a la crisis cambiaria, y aunque relativizaron la posibilidad de una hiperinflación, alertaron que el salto del dólar está impactando en los precios.

El exsecretario de Finanzas Daniel Marx dijo que “no se puede decir que el tipo de cambio está atrasado, en tal caso el contado con liquidación está recontra adelantado”. El director de la consultora Quantum consideró que “tiene que haber un esquema que genere la impresión de que hay coherencia y búsqueda de estabilizar lo fiscal, lo monetario y la inflación, además de medidas cambiarias que hagan que la gente deje de buscar arbitrajes. Hay que mostrar a Argentina como un lugar interesante para la inversión”.

A su vez Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica, desechó la posibilidad de una hiperinflación pero al mismo tiempo admitió que el aumento en el tipo de cambio impactará en los precios. “Subir tasas y hacer un ajuste es el menor de los males frente a una fuerte devaluación. Ya hoy tenemos los indicadores sociales de 2002, e imaginemos adónde se pueden ir con un salto cambiario. Así que mejor hacer el ajuste ahora antes que después”, afirmó el economista.

Asimismo, alertó: “A este ritmo, en diciembre nos quedamos sin reservas netas. Además, no hay consistencia y, sin estabilización cuesta encontrar un piso en términos de actividad económica. El problema es que el Gobierno no tiene tiempo, aunque crea que sí”.

“Con un escenario como el actual la inflación se iría al 80% y tendrá que venir otro equipo económico que plantee un escenario de déficit cero. Pero es cierto que hay escenarios peores que éste”, añadió Delgado.

Por su parte el director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, analizó que se deben “mirar tres variables para entender la suba del dólar blue y los otros dólares paralelos”, al apuntar a “la emisión, las reservas y las expectativas” .

“La incertidumbre económica es muy grande. Mucha gente busca refugiarse y, al no poder acceder al oficial, se van a los canales ilegales o al contado con liquidación”, sostuvo el experto en economía. Sin embargo, alertó que “con los índices de pobreza que tiene hoy la Argentina una devaluación puede ser un error enorme”.

Por último, el director de Research for Traders, Gustavo Neffa, remarcó que “los cambios en Argentina tienen que venir desde la política y con un plan económico que tenga el consenso de todos los sectores. Pero no hay ninguna posibilidad de éxito si no hay un golpe de timón”.