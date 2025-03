El discurso de Estela de Carlotto en el Día de la Memoria: «Nunca es tarde»

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió puntualmente a la apropiación de bebés en la última dictadura e hizo un llamado a la sociedad.

En el marco de una nueva conmemoración del inicio de la última y más oscura dictadura cívico-militar del país, Estela de Carlotto subió al escenario de Plaza de Mayo y lanzó un profundo discurso por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

En este sentido, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo apuntó de manera especial a la «apropiación de bebés», que configura «una desaparición forzada», lo que tuvo lugar en gran manera durante el período que se extendió entre 1976 y 1983: «Hasta tanto no se conozca la verdadera identidad de esas personas, esto se sigue cometiendo».

«Sus familias legítimas que los buscan hace más de cuatro décadas tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad», expresó De Carlotto, al mismo tiempo que indicó que «el Estado debe garantizar la restitución de nietos y nietas».

«Como siempre, pedimos a quienes tengan información para aportar se comuniquen con Abuelas de Plaza de Mayo. Y las personas que tienen dudas sobre su identidad, que se animen a acercarse. En esta larga lucha, llegamos 139 casos resueltos», expresó, generando la ovación de miles de personas.

Finalmente, dio un mensaje esperanzador: «Hace apenas dos meses, restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen. Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos a todos. Nunca es tarde».

La postura de Estela de Carlotto con el Gobierno

En diálogo , la titular de Abuelas de Plaza de Mayo se unió a Taty Almeida y juntas reflexionaron sobre el presente del país: «Hay mucha gente, que eso es muy importante. No es un año más, es un año… yo no sé si con esto conseguiremos defendernos de la situación gubernamental que tenemos», señaló Estela.

Y agregó: «Estamos pasando un muy mal momento. Nosotros el dolor lo llevamos para siempre, la lucha la vamos a seguir, en paz, pero hay como una basureada al país de una manera muy triste. Los diputados y senadores que debieran detenerlos, no lo hacen. Estamos en una laguna y nos podemos caer al fondo», anticipó.

En este sentido, indicó que lo que queda es «esperar, esperar al pueblo, sin violencia por favor, pero con un espíritu argentino de que esto así no va».

Al ser consultada por el repudiable video lanzado por la gestión de Javier Milei donde hablan de «memoria completa», De Carlotto expresó: «No vi el video, lo quisiera ver. Lo que hacen esto son mentirosos, malas personas y habría que juzgarlos, meterlos donde tienen que estar. Es un delito muy severo».

«Somos respetuosas, pero también esperamos que nos respeten. El Gobierno no nos respeta, nos humilla, pero los votaron… hay que ver qué pasa. No hay diálogo con Javier Milei, pero sí me sentaría con él. Con todos los presidentes hemos hablado. Pero con este es imposible, no nos iba a recibir, lo dijo él», agregó, con profunda preocupación por la postura de la administración libertaria en todo lo que refiere a temática de Derechos Humanos (DDHH).