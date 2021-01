El Dipy volvió a insultar a Pablo Echarri y Diego Brancatelli

El cantante de cumbia dijo que le ofrecieron muchos dólares desde el kirchnerismo y reveló que amaba a Dady Brieva.

“Con Brancatelli no te podés pelear”, sostuvo el cantante de cumbia en el programa de El Trece, a pesar de haber tenido sus cruces con el periodista, tanto en Intratables (América) como en Twitter.

“¿A cuál te bancás menos? ¿A Brancatelli o a Echarri?”, le preguntó Ángel de Brito a su entrevistado, que respondió sin filtro: “Son los dos pelotudos, así que técnicamente son lo mismo. Es la misma sangre, son dos ensobrados”, lanzó el artista.

“Cuando vos llorás en la televisión por algo que le estaba pasando al país, porque le estaba pasando, el cierre de un montón de PyMEs durante el gobierno anterior, lo banco. Porque peleas por tu país y tu gente, ¿y ahora? Así son, eso molesta”, dijo el exlíder de El Empuje.

“A Diego Brancatelli no lo conozco personalmente más allá del programa, no sé si es bueno o malo, pero le discuto el relato. Una cosa es comunicar algo y otra cosa mentir por algo político”, continuó el invitado de LAM, que también afirmó que «la gente no lo quiere» al panelista del programa conducido por Fabián Doman.

“Creo que lo que más me duele es que estén convencidos de lo que piensan. Cuando vos le retrucas con fundamentos y cosas que pasan, con índices que ellos dicen que no están”, enfatizó el músico en diálogo con De Brito.

Recordando las elecciones de 2019, Dipy dijo que le parecían buenas las cosas que decía Alberto Fernández, aunque no votó debido a que se encontraba en Uruguay. “Dije ‘no está mal las cosas que está diciendo’. Pero después te encontrás con que piensan que no tenemos internet, y nos tuvieron 9 meses leyendo y viendo la televisión con todas las cagadas que se mandan en vivo y en directo. La gente tiene hambre”, indicó Martínez.

Tras reconocer que durante el gobierno de Mauricio Macri también hubo pobreza y hambre, el exparticipante del Bailando señaló que siempre critica lo que sucede en la Argentina, sin importar el color político de quien esté en el poder.

“Macri no está más, se mandó las cagadas que se habrá mandado, y ahora me la agarro con este porque es el que está ahora. El año pasado me quejé del otro, y me encantaría no hacerlo con el próximo. Veo gente humilde y pobre que defiende a políticos ricos que son culpables de su pobreza, es una locura”, expresó el exnovio de Mariana Diarco.

El amor de El Dipy por Dady Brieva

Consultado por otros famosos K, el intérprete de la movida tropical contó que era un gran admirador de Dady Brieva, pero que dejó de serlo con el paso del tiempo a causa de sus dichos sobre la política argentina.

“¿Vos sabés que yo lo amaba a Dady? Una vez le pedí en la puerta de América si se sacaba una foto conmigo. Todavía la tengo, y después decís ‘¿qué te pasó, hermano?’”, le dijo Dipy a Andrea Taboada.

“¿Decir que ‘la gente revuelva la basura y se cague de hambre?’ Ese fue el fin”, contó el músico, recordando las polémicas frases que el integrante de Midachi hizo en PH: Podemos Hablar hace algunos años.

“Haciendo monólogos es el mejor y lo fui a ver al teatro”, agregó con tristeza el entrevistado de LAM.

El Dipy y el bolso con dólares que le ofrecieron

El cantante de cumbia contó que a la salida de Nada Personal, el programa que conducía Viviana Canosa en El Nueve hasta fines de 2020, lo esperaron dirigentes del kirchnerismo para ofrecerle ser candidato a concejal en el partido de La Matanza.

«La primera vez que fui, viene un productor y me dice ‘te está esperando una camioneta afuera’. Y yo dije: ‘Chau, me vienen a apretar’. Tenía que salir, a mi casa tenía que volver. Cuando salí, me dicen ‘quiero hablar con vos, que sé yo. ‘Queremos que seas concejal’. Y me abrió un bolso de plata«, reveló El Dipy.

Aclarando que el bolso “era más chico que los de José López”, dijo que quienes se contactaron con él eran del oficialismo.

«Esa plata no la vi nunca, eh, creo que ni naciendo dos veces la voy a ver. 300 mil dólares”, declaró el cantante, aseverando que “prefiere ser un pobre honesto antes que un rico miserable”.

“Me han llamado de casi todos los partidos políticos”, reconoció Martínez, pero indicó que los únicos líderes que tiene son sus dos hijos.