El desesperado pedido de Karina La Princesita a su mamá: «Por favor…»

Mónica, madre de la cantante, habló del angustiante momento que le tocó vivir con su hija y emocionó a todos.

Desde hace varios meses, Karina La Princesita contó abiertamente que está pasando una fuerte depresión. La cantante reveló que está recibiendo ayuda de profesionales y en diferentes oportunidades habló de lo importante que es la salud mental.

Sin embargo, este jueves, Mónica, mamá de la artista, brindó una entrevista y reveló el desesperado pedido que le llegó a hacer su hija en el pasado, lo que generó la emoción de todos.

“Una vez estaba muy mal. Me pidió y me dijo ‘mamá, por favor, intername’. Yo llamé y disparé para todos lados, no sabía qué hacer. Ella es muy hermética, es muy raro que me haya dicho algo así”, sostuvo Mónica en diálogo con Ángel de Brito.

La mujer dejó en claro que, en ese momento, era plenamente consciente de que la cantante estaba pasando por una etapa personal muy difícil, aunque nunca se había imaginado que se tratara de un estado tan delicado. “Yo sabía que estaba pasando cosas que la ponían mal, estaba nerviosa. Ella es grandiosa, en una leona. En lugar de ella, yo no sé lo que hubiera hecho”, expuso.

Cerca del final, Mónica destacó el trabajo de su hija y resaltó sus virtudes para con ella. “Kari hace muchas cosas por todos nosotros, desde que yo dejé de trabajar. Yo me siento peor, no está bueno saber que tu hija se rompa el lomo y me esté preguntando todo el tiempo qué necesito”, sostuvo angustiada.