El deliberante distinguió a la actriz Francesca Varela

Ediles capitalinos entregaron la Minuta de Declaración Nª140, que reconoce la destacada actuación de la joven actriz Francesca Varela, que logró capturar la atención del público por su actuación en la serie “Las Maldiciones”, que se emite por la plataforma Netflix.

Cabe recordar que la serie alcanzó el top 10 entre las vistas por la plataforma, convirtiéndose en un verdadero fenómeno de audiencia y uno de los grandes éxitos de la temporada. Cabe destacar que Francesca colaboró activamente con la asociación Sol y Arte, participando activamente en proyectos de beneficio social.

«Las Maldiciones» es una miniserie de Netflix protagonizada por Leonardo Sbaraglia y la joven jujeña Francesca Varela, que mezcla thriller político y drama familiar. Filmada en diversas localidades de la provincia de Jujuy.

Al respecto, la concejal Melisa Silva, autora del dispositivo legal entregado, afirmó: “Estamos muy contentas de tener la posibilidad que nos visite Francesca, la habíamos visto en la serie “Las Maldiciones” de Netflix, nos contó que desde muy pequeña tiene esa vocación por la actuación y gracias a ese empuje logró actuar junto a un gran actor como Leonardo Sbaraglia, tiene un gran futuro por delante”.

“Como Concejo Deliberante, como institución -continuó Melisa Silva- queremos reconocer lo que hizo, lo que logró, y obviamente desearle lo mejor para su futuro, posee un gran talento a su corta edad, por eso ya brilla en esta plataforma internacional y como ciudadana jujeña estamos orgullosos que llegue a este nivel de reconocimiento”.

Mientras que la actriz Francesca Varela, expresó: “La verdad que esto para mí es un sueño cumplido, algo muy importante en mi carrera artística y me alegra recibir este reconocimiento. Al mismo tiempo invito al público que siga conociendo las maravillas de Jujuy. Porque gracias a esta grabación que tuve pude conocer más las riquezas que posee la provincia, las cosas preciosas que tiene y los invito a todos para que sigan descubriendo Jujuy”.

De la actividad participaron el Vicepresidente, a cargo de presidencia, Gastón Millón, acompañado de los ediles: Néstor Barrios, María Galán, Blanca Ontiveros y Melisa Silva.