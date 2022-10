El crudo relato de los sobrevivientes de la estampida en Seúl: “Las personas caían apiladas como a una tumba”

El trágico hecho ocurrió en las últimas horas en Corea del Sur, durante una fiesta que se celebrara por Halloween. Hay 146 muertos y decenas de heridos.

Socorristas y bomberos trabajan en la escena de una estampida fatal en Seul, Corea del Sur, durante celebraciones de Halloween, el sábado, 29 de octubre del 2022. Al menos 120 personas murieron, dijeron las autoridades.

Durante una celebración de Halloween en el centro de Seúl, la capital de Corea del Sur, este sábado ocurrió una trágica estampida que terminó con la vida de 146 personas y que además dejó más de 150 heridos.

El incidente ocurrió en el popular barrio de Itaewon, donde miles de personas se agolparon en sus estrechas calles para celebrar Halloween. Sin embargo, se desconocen todavía las causas del tremendo hecho.

Lo que sí se sabe, es que varios de los presentes pudieron sobrevivir a la situación, aunque, en dialogo con medios locales, comentaron que pensaron que iban a morir aplastados ahí mismo.

“Había tanta gente que no podíamos movernos”, sostuvo Song Su-yeon,, de 46 años, en diálogo con The New York Times.

Por su parte, una mujer reveló que fue pisoteada por las personas durante una hora y media, hasta que finalmente los rescatistas la encontraron.

“Las personas caían apiladas unas encima de otras como en una tumba. Algunos perdían gradualmente el conocimiento y otras parecían muertas en ese momento”, sumó otro testigo en comunicación con la agencia surcoreana Yonhap.

Tal como quedó registrado en las distintas imágenes que los medios locales publicaron del hecho, las calles de Seúl quedaron repletas de personas fallecidas. Si bien los bomberos y el personal de rescate intentaron identificar a las personas que seguían vivas, lo cierto es que los afectados fueron muchos y no todos pudieron ser salvados.

“Cayeron como fichas de dominó”, contó otro de los presentes, quien explicó que fueron quedando en el suelo a medida que las personas los iban empujando. El problema fue que, con tanta cantidad de gente, era imposible levantarse sin ayuda.

El incidente ocurrió cerca de las las 22.20 hora local (1320 GMT). Al conocerse el hecho, el presidente Yon Suk-yeol encabezó una reunión de emergencia con altos cargos y ordenó el envío de equipos médicos a la zona. Allí trabajaron durante toda la noche los rescatistas.