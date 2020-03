El coronavirus “ya no impacta a la gente mayor nada más”

Una argentina que trabaja en el sistema de salud de Estados Unidos contó cómo se desarrolla la pandemia de coronavirus en ese país.



Una argentina que trabaja en una clínica de Seattle, en el oeste de los Estados Unidos, contó a través de Facebook cómo se desarrolla la pandemia de coronavirus , o Covid-19, en ese país. “Ya no es algo que impacta a la gente mayor nada más”, señaló en referencia al 20% de pacientes de entre 20 y 44 años que están conectados a respiradores.

Al 20 de marzo de 2020 hay 15.219 casos positivos o sospechados de coronavirus en Estados Unidos y 201 personas murieron por esta enfermedad, según cifras de Centros para el Control de Enfermedades (CDC, sus siglas en inglés).

“No logro entender que la gente todavía no tome consciencia. No logro entender que la gente no entienda que esto es serio. Ya no es algo que impacta a la gente mayor nada más. En EEUU ya el 20% de internados y con respiradores es gente entre los 20 y 44 años”, expresó Delfina Temperley a través de Facebook.

Temperley trabaja en una clínica de mujeres que forma parte del Overlake Medical Center, ubicado en Bellevue, a 15 minutos de Seattle, estado de Washington.

Una argentina describe la crisis por coronavirus en Estados Unidos

“Seattle es el epicentro del Coronavirus en Estados Unidos, acá empezó todo. Hasta el día de hoy, jueves 19 de Marzo, hay 74 muertos y más de 1.376 casos. En el hospital en el que trabajo hay 20 personas internadas en terapia con infección del coronavirus”, contó la asistente médica, que cumple turnos de 10 horas por día y por lo tanto se encuentra tan expuesta al Covid-19 como cualquier otro trabajador de la salud.

“¡¿Qué parte no se entiende de que si la gente no se queda en sus casas, el sistema hospitalario va a colapsar?! No van a alcanzar las camas, no van a alcanzar los insumos, no van a alcanzar los respiradores para mantener a la gente viva cuando el virus está atacando todo el cuerpo. Acá en Seattle estamos llegando a esa situación. ¿Qué parte no se entiende de que los enfermeros, médicos y auxiliares están poniendo su propia salud en riesgo para tratar a los internados”, escribió.

Se registraron más de 200 muertes por coronavirus en Estados Unidos desde enero de 2020

El mensaje de Temperley se suma al de muchos otros profesionales de la salud de países como Italia o España que buscan generar conciencia sobre la importancia del aislamiento social para detener el avance del Covid-19 o al menos ralentizarlo, lo que evitaría el colapso de clínicas, hospitales y centros médicos.

En estados cercanos a Seattle, como California, las autoridades estiman que podría haber 25,5 millones de infectados por coronavirus en los próximos meses.

Por ahora las directivas oficiales para desacelerar la propagación del coronavirus están apoyadas en el aislamiento social autoimpuesto por los ciudadanos.