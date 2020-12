«El coronavirus no desaparecerá con la distribución de las vacunas»: advertencia de la OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus manifestó su preocupación «ante la creciente percepción de que la pandemia se acabó».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hoy que la distribución de dosis no eliminará por sí sola la pandemia de coronavirus. «Las vacunas no significan cero Covid; vacunas y vacunación no resolverán por sí solas el problema», explicó el director de Emergencias, Michael Ryan, en una conferencia de prensa telemática.

«No todo el mundo tendrá acceso a las vacunas a principios del año que viene», agregó.

Tedros Adhanom Gebreyesus, director general de la OMS

En tanto, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró el progreso vivido este año en el campo de las vacunas, pero manifestó su preocupación «ante la creciente percepción de que la pandemia se acabó», consignó la agencia de noticias AFP.

«La verdad es que en estos momentos, muchos países están sufriendo una alta transmisión del virus, lo que pone enorme presión en hospitales, cuidados intensivos y trabajadores sanitarios», explicó.

A casi un año del inicio oficial del brote en China, la Covid-19 infectó a más de 65,6 millones de personas en el mundo y causó más de 1,5 millones de víctimas mortales, según el conteo actualizado de la Universidad Johns Hopkins.