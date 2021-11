El contradictorio mail de Peng Shuai, la tenista china que denunció por abuso sexual a un alto funcionario

Un medio afiliado al gobierno de China publicó un escrito de la deportista, que desapareció tras denunciar por abuso sexual al ex vicepresidente Zhang Gaoli.

El mundo del tenis sigue conmovido por la desaparición de la tenista Peng Shuai, de quien se perdió rastro a principios de mes luego de acusar por abuso sexual a Zhang Gaoli, ex vicepresidente de China. Ahora, un medio afiliado al gobierno nipón sacó a la luz un supuesto mail de la deportista, pero desde la Women’s Tennis Association (WTA) dudan que sea ella.

«Me cuesta creer que sea ella», dijo Steve Simon, presidente de la WTA, en un comunicado tras el supuesto mail de Peng Shuai en el cual ahora negaba todos los hechos de abuso sexual.

Fue el canal chino CGTN, un medio afiliado al gobierno, el que mostró el miércoles un correo electrónico de la tenista, que está desaparecida desde el 2 de noviembre tras haber hecho la denuncia.

«Hola a todos, soy Peng Shuai. Con respecto a la noticia recientemente lanzada en el sitio de la WTA, el contenido no ha sido confirmado o verificado por mí y fue publicado sin mi consentimiento”, asegura el mail.

“La noticia en esa publicación, incluida la acusación de abuso sexual, no es real. No estoy perdida ni en peligro. Solo he estado descansando en mi casa y todo está bien. Gracias de nuevo por preocuparse por mí», continúa.

En otro párrafo vuelve a apuntar contra la organización de tenis: «Si la WTA publica otras novedades sobre mí, por favor verifíquenlas conmigo, y publíquenlas con mi consentimiento”.

Y finaliza: “Como jugadora profesional de tenis, les agradezco por su compañía y consideración. Espero promover el tenis chino con ustedes si tengo la oportunidad en el futuro. Espero que el tenis chino sea cada vez mejor. Una vez más, gracias por su consideración».