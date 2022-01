El Chino Darín y Úrsula Corberó llegaron a Punta del Este y Ricardo Darín fue a recibirlos

Los actores pasarán el cumpleaños del actor de “Nueve Reinas” en el país vecino.

Este sábado por la tarde, el Chino Darín y Úrsula Corberó llegaron a Punta del Este. Los fue a recibir el actor Ricardo Darín y allí conversaron con las cámaras de Farándula Show.

En diálogo con el periodista, los dos protagonistas se mostraron amables, aunque no quisieron dar mayores declaraciones. Se limitaron a decir que habían tenido un buen viaje y que arribaron a Uruguay para pasar el cumpleaños con el actor de Nueve Reinas, que será este domingo.

El Chino Darín y Úrsula Corberó llegaron a Uruguay y los fue a buscar Ricardo Darín.

Úrsula Corberó saludó en redes al Chino Darín por su cumpleaños

El pasado 14, el Chino Darín cumplió 33 años. Su novia le hizo una tierna dedicatoria en su perfil de Instagram.

La actriz que encarnó a Tokio en La Casa de papel, compartió una postal de ellos abrazados, un video caminando y una foto de su novio de pequeño. Allí escribió: “Feliz cumple mi rey. Mi religión. Mi todo”. A lo que él reaccionó con un “Me derrito” junto a un emoji de corazón.

La pareja mantiene una relación estable desde hace cinco años. En agosto del año pasado contó que acude mucho a él y a su entorno cuando necesita poner de nuevo los pies en la tierra.

“Mi novio es lo más terrenal que te puedes echar a la cara. Yo soy de estar viviendo en las nubes, pero me viene bien. Hay muchas cosas aparte de las personas que me envuelven que son mi chico, mi familia, mis amigos… que me hacen, más que bajar a la Tierra, desconectar. Creo que hoy en día es superimportante. (…) Todo sucede como muy rápido y todo es como es descartable y luego llega lo nuevo”, reflexionó.

Úrsula Corberó contó el encuentro con Madonna que la dejó sin palabras

A comienzos de diciembre, Corberó estuvo como invitada en The Tonight Show, el late night show conducido por Jimmy Fallon. Allí sorprendió al recordar un insólito encuentro con Madonna que la dejó sin palabras.

Según relató la artista, que saltó a la fama por interpretar a Tokio en La casa de papel, se encontró con la reina del pop en un vuelo que iba de Los Ángeles a Madrid. Tras hacer contacto visual con ella, la cantante se acercó y le dijo que era fan de la exitosa serie y de su personaje.

Úrsula Corberó le contó la anécdota a Jimmy Fallon.

Ante semejante elogio, la actriz entró en shock y no pudo decir una sola palabra. Sorprendida, Madonna le preguntó si sabía quién era, ella asintió y cuando logró decir algo, la cantante le dio su celular para que le agendara el número.

Sin embargo, la anécdota no terminó ahí. Es que a los minutos, la reina del pop le escribió para decirle que se había olvidado su pasaporte en el asiento y que lo tenían las azafatas.