El canal de streaming Olga hará un homenaje a Taylor Swift con fines solidarios

Este miércoles 13 de agosto, el canal de streaming OLGA, llevará su programa TDT (Tarde de tertulia) al icónico Teatro Astros para una edición muy especial, en homenaje a la cantante Taylor Swift.

TDTaylor es un evento que celebra la música y el universo de Taylor Swift. La jornada será transmitida en vivo por el canal de OLGA en YouTube y también por Flow, ofreciendo a los fans de todo el país la oportunidad de sumarse a esta experiencia.

La propuesta contará con un line-up de artistas invitados que interpretarán algunos de los mayores éxitos de Taylor Swift, incluyendo a Albana Fuentes, Ángela Torres, Benjamín Amadeo, Koino Yokan, Laura Esquivel, Evelyn Botto, Juli Savioli, Yami Safdie, Minerva Casero, Ruggero, Paz Carrara y Cami De Rosa.

La conducción estará a cargo del equipo de TDT, Marti Benza, Cami Jara, Giani Odoguardi y Nico Ferrero, en una emisión que promete música en vivo, sorpresas y un clima de celebración.

Taylor Swift,. un ícono pop, que tendrá una celebración con fines solidarios. Foto: Chris Pizzello/AP

En una acción solidaria, el acceso presencial se realizó mediante el canje de un juguete nuevo o en buen estado, que será donado a Casa Cuna. El canje y entrega de entradas tuvo lugar el pasado viernes a las 14h en la puerta de Olga.

Con TDTaylor, Olga reafirma su compromiso de generar contenidos originales que combinan entretenimiento, comunidad y acciones solidarias, acercando a sus seguidores experiencias que trascienden la pantalla.

Albana Fuentes. La protagonista del musical «La Sirenita» será parte del homenaje a Taylor Swift. Foto: Emanuel Fernández

Qué otros artistas fueron homenajeados

Los Olga Day ya son un clásico del canal de streaming y se han hecho en importantes teatros y también en los estudios de Olga.

Migue Granados, la cara de Olga, cantando en Charly Day, en el Teatro Coliseo.

Se han hecho Olga Days para celebrar la música de Luis Alberto Spinetta, Charly García, Andrés Calamaro, Mercedes Sosa e incluso las canciones del universo Cris Morena, que reunió a muchos artistas que pasaron por las producciones de Cris a lo largo de los años. También se hizo uno en Rosario, homenajeando a los cantantes y compositores de esa ciudad.

En el plano internacional, Olga realizó el Shakira Day en sus propios estudios.

El TDTaylor es el primero que se le dedica a una artista extranjera en el marco de un teatro, el Astros, que lucirá totalmente colmado para la ocasión.