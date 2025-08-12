El barrio AOMA celebró un nuevo aniversario

Los festejos contaron con la presencia de autoridades municipales, del Consejo Vecinal e instituciones educativas del barrio. El acto comenzó con el izamiento de bandera, entonación del Himno Nacional; posteriormente, se realizó la distinción a vecinos destacados y especialmente se distinguió a Benito Ramos (expresidente vecinal). Además, se hizo entrega de una placa recordatoria por los 25 años, que no pudieron entregar anteriormente.

El barrio lleva ese nombre porque los vecinos de las 80 viviendas de Alto Comedero, impulsaron el renombramiento, como A.O.M.A. (Asociación Obrera Minera Argentina), en honor al oficio de todos los vecinos, ya que todos los vecinos trabajaban en la mina El Aguilar.

Al respecto, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó: “Estamos recorriendo la Ciudad y en este caso celebrando un nuevo aniversario del Barrio AOMA en Alto Comedero y, por supuesto, acompañando al Centro Vecinal, Elsa Figueroa y toda la comisión, un trabajo en conjunto que venimos haciendo desde hace muchos años y creo que es muy importante. También destacar al antiguo presidente, y cada uno los que hicieron este barrio para que en estos 27 años crezca”.

Asimismo, Aguiar añadió: “Hoy estamos trabajando con el plan de obras mixtas, en pavimentos que se van a desarrollar con aportes de los vecinos, también una defensa y, por supuesto, el Centro Vecinal está trabajando en un sueño, ese sueño de concretar la casa propia en un predio que el Estado provincial le ha otorgado”.

Para finalizar, el edil radical resaltó: “Vamos a seguir trabajando con cada uno de los vecinos, en cada uno de los barrios y desearles a los vecinos de AOMA que tienen mucho que ver con la minería de la provincia lo mejor y que Santa Bárbara patrona de los mineros los cuide a todos”.

Por su parte, la presidente del Centro Vecinal, Elsa Figueroa, expresó: “Muy contenta por la presencia de las autoridades de las escuelas, de los vecinos, realmente esto se venía postergando porque ya cumplimos las bodas de Plata, festejando el 27 aniversario, muy contentos realmente. Vamos a seguir trabajando con los vecinos como lo venimos haciendo, son muy colaboradores, se pierden un poquito, pero siempre estamos entusiasmados, ya comenzamos en el asfalto, hicimos el muro de contención, estamos progresando un montón y vamos por más. Le agradecemos a todos, es bonito compartir con todas las autoridades, un gusto de contar con la presencia del Dr. Aguiar, el Concejo Deliberante, muy contentos, también agradezco a la óptica Santa Lucia”.