El auto con tres personas en el Instituto Patria: así denuncian que espiaba Alan Ruíz

El ex Director de Operaciones Especiales fue acusado de ser el que daba las órdenes para realizar seguimientos durante el gobierno de Mauricio Macri.

El ex agente espía Alan Ruiz investigado en varias causas penales fue detenido en su casa de la localidad bonaerense de Merlo por espionaje ilegal sobre el Instituto Patria, por hechos ocurridos en 2018.

Ruiz, ex Director de Operaciones Especiales, fue señalado por otros ex agentes que declararon ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, como el que daba las órdenes para realizar seguimientos durante el gobierno de Mauricio Macri. Entre las víctimas hubo políticos, periodistas, y hasta la propia hermana del ex mandatario.

La detención de Ruiz fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona quien tiene una investigación que se inició por una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en febrero pasado.

Se trata de la primera denuncia por supuesto espionaje ilegal al Instituto Patria cuando militantes kirchneristas advirtieron un auto sospechoso en la zona en agosto de 2018.

Los policías de tránsito pidieron documentos a las tres personas que estaban dentro del auto. Resultaron ser agentes de la AFI del gobierno de Macri, organismo que dirigían en ese momento el escribano Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani.

La causa la tuvo el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, pero la cerró al recibir una respuesta de la AFI en la que se afirmaba que los tres agentes detectados estaban en el marco de otro expediente “en cumplimiento de las tareas ordenadas en el marco de la Causa n° 82441/2017, a cargo del magistrado Federico Hernán Villena”.

Como luego se sospechó una falsa versión de la AFI, se realizó una nueva denuncia, en Lomas de Zamora, que lleva adelante el juez Auge.

Ruiz pegó un faltazo a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Tenía que declarar el viernes, pero no fue debido a una intervención quirúrgica.

Fuentes consultadas por minutouno.com revelaron que así dice el mail dirigido a esa Comisión : “Me dirijo a Uds a partir de la invitación que hicieran llegar a mi domicilio para el día de hoy (el viernes) a las 14hs. Lamentablemente no podré asistir ya que me encuentro de licencia médica a partir de una intervención quirúrgica el día 10/06/2020. La epicrisis detalla COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA + HERNIOPLASTIA UMBILICAL POR COLECISTITIS AGUDA Y HERNIA UMBILICAL”.