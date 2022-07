EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA LEGISLATURA CONTINÚA BRINDANDO CHARLAS SOBRE HISTORIA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Batallanos, agregó que respecto de la declaración de la Independencia “tenemos documentación con respecto al 9 de julio, que por supuesto fueron leyes sancionadas por diputados que a posteriori estuvieron en sus cargos pero que tienen que ver con cómo se conmemoraba el 9 de julio en nuestra provincia. Se sancionaba, se debía pagar una multa si no se embanderaba como corresponde la ciudad, si no se asistía a la misa, se cerraban las pulperías y todo los lugares de ventas de comestibles, cosa que actualmente no hacemos, entonces es importante para los jóvenes hacer un cuadro comparativo, ir conociendo la historia, las raíces, ir fortaleciendo nuestra identidad como pueblo jujeño”, reflexionó.