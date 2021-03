Indicó que estos grupos, muchas veces, tienen problemas para acceder tanto a la justicia como a la instancia administrativa, entonces lo que se busca es brindarles las herramientas para que puedan acceder. Una de ellas, precisó, es la posibilidad que en los casos de las audiencias de conciliación, estos consumidores puedan acudir con una persona de su confianza “a los fines de que puedan estar más seguros, se sientan más confiados y puedan realmente estar en una situación de igualdad a las empresas a las que están denunciando”.

También, agregó el director, se les dará la posibilidad de requerir gratuitamente el asesoramiento de un asesor de la oficina de Defensa del Consumidor.

Por otro lado, la Resolución 13 del 2021 de la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos, establece el empadronamiento para todas aquellas asociaciones de consumo de defensa del consumidor de la provincia que ya estaban inscriptas y establece nuevos requisitos para las asociaciones que se quieran inscribir en el Registro.

“Esto es importante porque el año pasado hemos invitado a todas las asociaciones a actualizar sus legajos, ante la inconcurrencia de parte de estas asociaciones, hemos decidido sacar este re empadronamiento”, enfatizó Albesa y precisó que las entidades tendrán un plazo de 45 días para reempadronarse, aquellas que no lo hagan, serán dadas de baja.

En ese sentido, instó a los organismos a actualizar sus documentaciones, para evitar inconvenientes ya que “en caso contrario “se les va a impedir participar como asociaciones en juicios de colectivos en defensa de los derechos de consumidores”.

“Queremos trabajar codo a codo con ellas pero al no tener datos de donde contactarlos, no podemos articular acciones. Nos parece también una medida de protección a los consumidores para que no caigan en cualquier institución que se diga que es de defensa de los derechos del consumidor y que en realidad es un grupo de gente que lo que trata es sacar ventaja de ese tipo de situaciones”, sentenció Albesa.