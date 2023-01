Duro revés y crisis para Gustavo Petro: guerrilleros niegan el cese al fuego anunciado por el gobierno

El presidente evalúa reanudar las acciones militares contra la última guerrilla activa en el país.

La guerrilla del ELN patea el tablero.

La guerrilla del ELN, en negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, negó este martes que haya aceptado un acuerdo de cese al fuego anunciado por el presidente Gustavo Petro en vísperas de Año Nuevo.

La reacción del gobierno fue inmediata. El mandatario convocó a una reunión extraordinaria con el alto comisionado para la paz y los Ministerios del Interior y de Defensa para evaluar y tomar acciones, entre las que se incluye la reanudación de acciones y operación militares contra el ELN, según el diario El Tiempo de Bogotá.

La desmentida de la guerrilla llegó a través de un comunicado. “La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia”, afirmó.

Gustavo Petro había anunciado un cese el fuego con cinco grupos armados

Petro había anunciado el 31 de diciembre un acuerdo de paz con los principales grupos armados activos en el país, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, la última gran guerrilla vigente del país tras el pacto alcanzando en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El anuncio incluyó un cese al fuego bilateral hasta el 30 de junio con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las FARC, la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.

El ELN negó un cese el fuego por 6 meses .

Para cada organización, el gobierno expidió decretos, que aún mantiene bajo reserva, en los que se fijan las condiciones de la tregua, que según cálculos independientes involucra a unos 15.000 combatientes.

Estimaciones oficiales calculan que el ELN tiene presencia en 22 de los 32 departamentos de Colombia. Según el centro de estudios independiente Indepaz, cuenta con unos 3.500 combatientes.

El gobierno de Gustavo Petro prometió alcanzar una “paz total”

En su sexto intento por negociar la paz con un gobierno, el ELN terminó el 12 de diciembre una primera etapa de diálogos en Caracas con el gobierno, sin acordar un alto al fuego bilateral, según la guerrilla.

“En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN sólo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, advirtió la insurgencia guevarista en su comunicado.

El proceso seguirá en México en una fecha aún por definir. La guerrilla había concedido una tregua unilateral de Navidad entre el 24 de diciembre y el 2 de enero.

El gobierno de Gustavo Petro reconoce que los decretos de paz no fueron firmados

Tras la comunicación del ELN, el jefe de la delegación de paz del gobierno, Otty Patiño, reconoció que los decretos anunciados por Petro no habían sido firmados.

“El decreto todavía no tiene vigencia, no tiene números, figura como una propuesta (…) Sí se habló (en Caracas), pero en ese momento no se llegó a nada concluyente”, declaró Patiño a la emisora W Radio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro .

Bajo su política de “paz total”, Petro aspira detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con el espantoso de la guerrilla de las FARC en 2016.

El primer presidente de izquierda de Colombia, quien en su juventud perteneció a la desmovilizada guerrilla del M-19, defiende la salida negociada del conflicto con rebeldes, narcos, paramilitares y pandilleros.

Más de medio siglo de guerra interna dejan nueve millones de víctimas. El narcotráfico, combustible de la violencia, supera récords históricos en el mayor productor de cocaína del mundo.