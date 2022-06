Duro relato de Cecilia Bolocco sobre la enfermedad de Máximo: «Fue una sentencia de muerte»

Su hijo cumplió 18 años recientemente. En una entrevista televisiva recordó el peor momento de su vida.

Cecili Bolocco y Máximo Menem.

Cecilia Bolocco recordó cómo transitó la peor etapa de su vida, cuando a su hijo Máximo Menem le diagnosticaron un tumor cerebral hace tres años.

“La enfermedad de Máximo… ese diagnóstico lapidario, esa sentencia de muerte, me mató a mí. Pero tenía que seguir viva para cuidarlo, para tratarlo, para acompañarlo y para disfrutarlo. Cuando su tratamiento culmina, yo me puse solo un gran norte: cambiar la historia para quienes, a partir de ese día que yo regresaba con este diagnóstico, no sintieran que se acababa el mundo», comentó en una entrevista en televisión.

Luego agregó: “La familia de Carlos nunca estuvo cercana a mi hijo, en ningún momento de su vida, eso fue complejo, muy duro. Pero sí vino Carlos cuando operaron a Máximo, sí estuvo. Aunque creo que no se enteró nunca de la gravedad del problema”.

La familia Bolocco agradeció el apoyo por el tumor en el cerebro de Máximo.

.