Dónde va a jugar Facundo Farías

El delantero de 19 años de Colón suena en River y en Boca y este jueves se refirió a ambos intereses.

Facundo Farías es una de las figuras de Colón de Santa Fe y cuando comienza a activarse el mercado de pases del fútbol argentino, ya sonó en River, pero principalmente en Boca.

El delantero de 19 años tiene contrato con el «Sabalero» hasta diciembre del 2023, con una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, una cifra que parece elevada para el torneo doméstico.

Facundo Farías y las chances de jugar en Boca

«Tengo ganas de progresar y dar un salto que sea para bien. Quiero progresar tanto deportiva como económicamente. Más que nada por el tema de mi hermana, tengo que pensar en mi y en ella», indicó Farías este jueves en una entrevista con ESPN.

Sobre la posibilidad concreta de pasar a Boca, la joven promesa reveló que tuvo una charla con el vicepresidente Juan Román Riquelme después del partido de Colón en la Bombonera. «Nos acercamos con Gonzalo Piovi y hubo una mini charla y hubo una chacota. Sí, esa chacota fue medio seductora. Riquelme intentó seducirme», deslizó entre risas.

«Con mis amigos miramos los mensajes de Instagram y nos reímos. Subo una foto de mi perro y me escriben para que vaya a Boca, me están volviendo loco…», añadió.

Las chances de Facundo Farías de jugar en River

“Es cierto lo que dije de Gallardo: es el mejor del país y me gustaría ser dirigido por él», sostuvo al ser consultado por el «Muñeco». También destacó como un honor que Boca y River se fijen en él.

“Me pone feliz que Boca y River se fijen en mí pero si llega un ofrecimiento de Europa me iría sin problemas. Claro que me gustaría jugar en un equipo grande de Argentina antes”, reconoció en la misma entrevista, y completó: “Yo soy hincha de Colón y tengo contrato, me quedaré si no llega nada».