Donald Trump le habría pagado a organizadores de la toma del Capitolio

Parte del equipo del ahora ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, figura entre quienes impulsaron y dieron forma a la manifestación del 6 de enero.

Con Joe Biden ya instalado en la Casa Blanca, el Congreso de los Estados Unidos volvió su atención al segundo juicio político al ahora ex presidente Donald Trump, que está recluido en Florida. Las dos Cámaras legislativas se pusieron de acuerdo en acusar al otrora mandatario por «incitación a la insurrección» por sus mensajes en las redes sociales, pero un dato no menor es que su equipo de campaña podría haber financiado el acto.

El sitio Bloomberg informó este viernes que el equipo de la Campaña presidencial de Donald Trump pagó más US$ 2.7 millones a entidades y personalidades que organizaron e impulsaron la toma del Capitolio, ocurrida el 6 de enero pasado mientras se confirmaba la victoria electoral de Joe Biden y Kamala Harris.

Los pagos del equipo de Donald Trump se extendieron a lo largo de su campaña electoral, pero el último que figura en el registro en la Comisión Federal Electroral fue el 23 de noviembre de 2020, poco antes de que se convocara públicamente a la manifestación.

La maniobra podría leerse como si el equipo de Donald Trumo hubiese planeado un golpe de efecto durante la sesión especial del 6 de enero, que sorprendió al mundo entero cuando miles de manifestantes irrumpieron en el Capitolio.

Ocho empleados del equipo de campaña de Trump aparecen en los permisos que se pidieron desde esas organizaciones al Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos para realizar la marcha que luego se convertiría en una manifestación con incidentes.

Una de esas ocho personas es Maggie Mulvaney, sobrina del antiguo jefe de gabinete de Trump, Mick Mulvaney, quien renunció a su cargo como enviado especial de los Estados Unidos para Irlanda del Norte después de que se produjera la toma del Capitolio.

La novedad de los pagos fue reportada por primera vez por la agencia Associated Press (AP), y luego se supo quiénes habían sido algunos destinatarios: la compañía Event Strategies Inc. fue la más beneficiada con el desembolso de US$ 1.7 milliones por parte del equipo de Trump.

De hecho, los titulares de Event Strategies Inc., Justin Caporale y Tim Unes, figuran como productor de la toma y stage manager, respectivamente.

Otra beneficiaria fue Megan Powers, quien figura en los permisos emitidos por el Servicio Nacional de Parques como una de las dos personas encargadas del manejo de operaciones de la marcha.

Powers recibió US$ 290.000 entre febrero de 2010 y noviembre de 2020, cuando ocupó el cargo de directora de operaciones de la campaña presidencial de Donald Trump. Pero aparentemente decidió renunciar a su puesto para organizar la marcha del 6 de enero.

En el permiso oficial expedido para la marcha también figuran otros nombres asociados a la fallida campaña presidencial de Trump, como Caroline Wren o Ronald Holden, que en esos papeles ocupan puestos de organización del evento.