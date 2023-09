Dolarización: un asesor de Milei reconoció que no se puede hacer «si no hay dólares»

Darío Epstein, uno de los asesores económicos de La Libertad Avanza, explicó que la dolarización tiene «defectos» y limitaciones.

El economista Darío Epstein, miembro del equipo de La Libertad Avanza (LLA), explicó que la dolarización «tiene sus defectos» y limitaciones, entre ellos que «no puede haber déficit fiscal».

«Vamos a ser claros. Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares», aseguró el asesor de Milei en un debate televisivo, donde sostuvo un billete de un dólar en una mano y $700 en la otra.

Y agregó: «Tiene sus defectos también, no solo virtudes. Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal, porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares, no tengo crédito y tengo déficit, no cierra».

En ese sentido, Epstein remarcó: «si no cerramos la brecha de gastar por encima de lo que recaudamos, ningún plan, ni la dolarización ni un Banco Central independiente, lo que quieran, puede funcionar, porque esto no da para más».