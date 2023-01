Dólar «cara mediana»: cuáles son y por qué no lo aceptan en algunos lugares

El dólar «cara chica» es cada vez más rechazado por los ahorristas. Pero ahora apareció el «cara mediana». Enterate cuál es.

Es sabido, el dólar es una de las herramientas más buscadas (aunque no necesariamente más efectivas) por los argentinos a la hora de buscar preservar el valor de sus ahorros. Y aunque el dólar es uno solo, los distintos diseños que se fueron dando a lo largo de los años en el billete estadounidense no es valorado por los argentinos de la misma manera.

Así, hay tres clases de dólares distintos.

Están por ejemplo los famosos billetes «cara chica», llamados así porque, a comparación de los otros diseños más recientes, muestra la figura de Benjamin Franklin en un pequeño circulo. Se trata del diseño más antiguo de los siguen siendo vigentes y están todavía en circulación. Son menos aceptados en muchos países, entre ellos la Argentina, por la mayor probabilidad de recibir un billete falso debido a sus pocas medidas de seguridad.

También están los billetes «cara grande» de tonalidad verde y el rostro en grande de Benjamin Franklin, mientras que el nuevo diseño presenta un color azul grisáceo con el rostro en grande de Franklin, sumado a nuevas medidas de seguridad como, por ejemplo, un hilo de seguridad azul.

Este último diseño es el favorito por parte de los ahorristas. Así en algunas casas de cambio distinguen el billete de tonalidad verde como «cara mediana», ofreciendo un precio menor de compra que el billete «azul», pero mayor al «cara chica».

¿Por qué se toman a menos precio?

Según consignó iProfesional este miércoles tras dialogar con distintos operadores de la city porteña, «las causas son múltiples, pero principalmente es que cada vez son menos aceptados no solo en Argentina, sino en el mundo con excepción de Estados Unidos, ya que se trata del país emisor. Además, muchos importadores no los aceptan y en operaciones inmobiliarias tampoco, por lo que las personas que compran dólares no los quieren (ni siquiera cuando los retiran del banco) y eso hace que haya una menor demanda de estos billetes, por lo que se aceptan a menor precio», señaló uno de los especialistas.

Pero aclaró: «en el circuito formal, como los bancos, todos los billetes valen lo mismo sin importar su diseño».

En cuanto a los billetes «cara mediana» y los «azules», los especialistas consultados por ese medio sostuvieron que, de momento, los dos billetes cotizan igual. Sin embargo, advierten que, de continuar la tendencia de los compradores de solo aceptar billetes «azules» a la hora de comprar, tendrán que implementar una cotización diferenciada como sucede con los «cara chica», algo que ya se está dando en algunas zonas del interior.