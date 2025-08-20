Reflejo Jujuy – Diputados rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad

Diputados rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad

Ago 20, 2025 Politica 0

La Cámara de Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la ley que declara la Emergencia en Discapacidad y ahora pasó al Senado para su tratamiento.

La oposición consiguió reunir dos tercios de los votos de los presentes, el requisito que se necesitaba para avanzar en la insistencia de la ley vetada por Milei.

Uno por uno, cómo votaron los diputados la Emergencia en Discapacidad, que fue ratificada y pasó al Senado

El proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad a nivel nacional lo hace por dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027. Plantea la regularización de pagos y la actualización de aranceles para los prestadores de servicios.

También propone una reforma en el sistema de pensiones no contributivas, refuerza el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y establece la obligatoriedad de cumplir con el cupo laboral destinado a personas con discapacidad.

