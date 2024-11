Diego Topa generó preocupación en redes: les dejó a sus seguidores un mensaje desesperado de ayuda

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el cantante pidió ayuda a sus seguidores para su familia quienes se encuentran en una búsqueda desesperada.

A pesar de que Diego Topa, el ídolo de los más chicos, suele mantener un perfil bajo, este fin de semana utilizó sus redes sociales para hablar de una triste situación que vivió junto a su familia. De hecho, aprovechó su millón de seguidores para pedirles ayuda al contarles los difíciles momentos que se encuentra atravesando.

Según lo que el mismo artista explicó, el gatito de su familia desapareció de su hogar. Tal es así que, con un video, Diego Topa contó que no lo ven desde el pasado jueves por la noche y, desde entonces, lo están buscando con desesperación. Es más, aclaró que por eso se vio obligado a recurrir a sus redes sociales para poder buscar la ayuda de sus fans.

«Esta vez quiero hacerles un pedido por mi y por mi familia. Se perdió el gatito de Mitai, desapareció por la zona de Maschwitz el jueves por la noche, estamos desesperados buscándolo porque es parte de nuestra familia, lo extrañamos un montón. Estamos con incertidumbre, los vecinos nos están ayudando con mucho amor pero nadie lo vio ni lo escuchó», comenzó diciendo Topa.

Luego, y ya con al voz a flor de piel en su perfil oficial, agregó: «Es muy doméstico, no tiene collarcito ni nada porque estaba todo el tiempo dentro de casa. Es muy particular, no tiene pelo, es un gatito esfinge. Les dejo la foto, si alguien lo vio, si vieron que alguien lo tiene… les pido que se comuniquen por favor. Ofrezco una recompensa».

Asimismo, en medio de la angustia, Topa dio algunos detalles de su mascota y volvió a hacer un llamado a sus seguidores. «Lo buscamos todo el tiempo desde el jueves a la noche, es muy raro lo que pasó. Les pido que se solidaricen con mi familia, lo extrañamos un montón. Por favor, si alguien lo tiene, comuníquense con nosotros. Lo estamos esperando», cerró.