«Diego no se cuidaba»: anticipan muchos juicios por filiación de Maradona

Durante muchos años, cada vez que Diego Maradona juraba por algo, lo hacía por “Dalma y Gianinna”, que eran las únicas hijas que él reconocía y que nacieron como fruto de su relación con Claudia Villafañe, en 1987 y 1989, respectivamente. Sin embargo, en los últimos tiempos, la familia se fue agrandando con hijos que el astro tuvo con otras mujeres y a los que fue reconociendo por voluntad propia en algunos casos, y obligado por la Justicia en otros.

Así las cosas, el astro llegó al final de sus días con cinco hijos legítimos a los que, más tarde o más temprano, había llegado a aceptar. Pero al momento de su muerte quedaron dos demandas de filiación en la Justicia y cuatro posibles descendientes cubanos, con lo cual los herederos de Diego podrían llegar a sumar, al menos, once.

Pero todo indica que la cuenta no terminará ahí. sobre la cuestión sucesoria de Maradona con una afirmación brutal en el final.

“El choque se viene: Matías Morla dice que va a hacer un informe al Juez de los bienes, que todo va a estar en la sucesión. Las marcas dice que son de él y no las negocia. Al principio, había un poder, pero luego hubo mucha confianza y las marcas las registraba él cuando vencían cada 5 años. Creo que esto va a terminar en una batalla legal, en una denuncia sobre estafa. Diego casi no tenía cosas a su nombre porque estaban demandado por el fisco italiano y porque tenía otros juicios por otro lado. Creo que todo estaba en sociedades manejadas por Matías Morla o gente cercana a él. Gimnasia solo le pagaba un tercio del contrato porque no tenía plata, ahí queda una deuda importante. Hay una batalla judicial entre Diego y Claudia por dos departamentos y otras cosas que todavía está pendiente. Néstor Kirchner murió en 2010, no hubo litigios, Cristina cedió todo a sus hijos, y la sucesión tardó seis años. Imaginate cuánto puede tardar esta. Dicen que va a haber muchos litigios por filiación y buena parte van a ser ciertos porque Diego no se cuidaba en ese aspecto”, aseveró.

¿Se viene un vendaval judicial?