Diálogo. Con $179.000 de salario inicial, el Gobierno mejoró sustancialmente la oferta a los docentes

Al término de una reunión de mesa técnica entre representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas y de ADEP, CEDEMS, AMET, OSDEA, SADOP y UDA, el Gobierno de la Provincia formuló una propuesta salarial superadora que incluye un salario inicial de $179.000, la reestructuración de la base de cálculo del Premio por Asistencia, el aumento del Adicional No Remunerativo Bonificable, otorgar un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad y no descontar los días no trabajados en la medida que el lunes, 12 de junio, se reanude la actividad áulica.