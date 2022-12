Di María seguirá jugando en la Selección Argentina tras el Mundial de Qatar 2022

El Fideo, que estuvo en los peores momentos de la Albiceleste, quiere jugar como campeón del mundo las próximas competencias: los detalles.

Las buenas noticias no paran de llegar en la Selección Argentina: luego de lograr el título en el Mundial de Qatar 2022 luego de 36 años, el clima es el ideal y un futbolista, muy importante dentro del plantel, anunció que seguirá jugando por un tiempo más.

Según adelantaron, el atacante Ángel Di María estaría disponible para lo que sea el próximo año: amistosos, Eliminatorias Sudamericanas o hasta por qué no la Copa América 2024. Si bien no se sabe cuánto tiempo demandara, el Fideo no se despide y continuará jugando como campeón del mundo.

«Ángel Di María va a seguir jugando en la Selección Argentina. No está decidido hasta cuando pero lo vamos a ver en marzo. Él también quiere disfrutar de jugar como campeón», publicó el periodista que sigue el día a día del seleccionado.

No está claro cómo lo hará, pero lo concreto es que una vez más los hinchas seguirán viendo al rosarino con la ropa de la Selección Argentina para disfrutar de semejante logro por todos los rincones del país. En cuanto a lo que se viene, la Scaloneta volverá a jugar entre el 21 y 28 de marzo, que es la primera fecha FIFA post Copa del Mundo.

.