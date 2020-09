Detuvieron al presunto autor del femicidio de Ludmila Pretti en Francisco Alvarez

El sospechoso estaba escondido en un descampado cercano a la escena del crimen. El GPS del celular fue la clave para ubicarlo.

Cristian Adrían Jeréz

Cristian Adrían Jeréz, de 19 años, fue detenido este madrugada acusado de femicidio de Ludmila Pretti, en Francisco Álvarez, partido de Moreno, informaron fuentes policiales y judiciales.

El joven, que este lunes se fugó de la puerta de la comisaría, estaba escondido entre unos matorrales en un terreno baldío cercano a la escena del crimen. De acuerdo a las primeras versiones, su teléfono celular se activó en un descampado de la zona y el sistema de geolocalización fue la clave que permitió encontrarlo.

Jeréz era buscado desde este lunes por orden del fiscal Federico Soñora, a cargo de la investigación. El acusado alquilaba la casa de la calle Diario La Nación al 4000 a la que Ludmila había ido el sábado a la noche para festejar un cumpleaños y en la que, horas después, la encontraron muerta en una habitación, entre dos colchones.

El padre de Ludmila, Leandro Pretti, aseguró que estuvo con el presunto femicida en la puerta de la comisaría: “Estuvo hablando conmigo. Me vio la cara, me dijo que iba a buscar el documento y no volvió nunca más. No lo tendrían que haber dejado ir”. Pero se escapó, y después se supo que el mismo joven tenía amenazados a sus vecinos y que solía hacer fiestas en su casa e “invitar” luego a distintas chicas para que se quedaran a dormir”.

Femicidio de Ludmila

El cuerpo de Ludmila fue hallado en la casa donde vive Jerez, en la calle Diario La Nación 4039, del barrio Villa Escobar, debajo de una cama, tapado con dos colchones. El cuerpo estaba semidesnudo, con signos de que la víctima se había defendido de un intento de abuso sexual. El informe preliminar de los forenses dice que la adolescente fue ahorcada con una pashmina que llevaba anudada al cuello.

Ludmila Pretti

El crimen ocurrió entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía del domingo. Algunos testigos dijeron que vieron a Ludmila salir de la casa cerca de las 7 de la mañana, pero que minutos después volvió a entrar. El cuerpo fue hallado en la casa gracias a la intervención de un tío de la víctima, que es policía, quien utilizó una aplicación para lograr la geolocalización del celular de la víctima, que seguía indicando como destino la casa de Jerez.

La autopsia a la adolescente de 14 años confirmó que fue estrangulada, probablemente por la misma pashmina que llevaba en su cuello. La causa del femicidio de fue por asfixia, y el mecanismo “estrangulamiento a lazo”, mientras se aguardan los estudios complementarios para saber si hubo o no un abuso sexual.

Durante la tarde del domingo, el propio Jerez estuvo en contacto con la familia de la adolescente. Les dijo que ella se había ido de su casa, pero su versión fue desvirtuada por la intervención personal del tío policía. El sospechoso incluso se mostró preocupado por la desaparición de la chica.