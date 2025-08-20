Detuvieron a un prestamista que se paseaba con una ametralladora para cobrar deudas en el Gran Buenos Aires

Un prestamista fue detenido en Tres de Febrero, donde el hombre de 44 años se paseaba por las calles de un barrio de ese partido blandiendo una ametralladora para amedrentar a sus deudores. Fue filmado a plena luz del día y el video se viralizó en las redes.

El hombre quedó detenido. En un allanamiento, le decomisaron municiones y cartas con amenazas a otros deudores. La Fiscalía N°7 de San Martín lo imputó por amenazas agravadas.

Andaba a sus anchas pero un video terminó desbaratando su impunidad. Julio Javier Santa Cruz, de 44 años y vecino de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, se desempeñaba en su barrio como prestamista. Así era hasta el último viernes.

Según el video registrado el viernes, él era más bien uno difícil con el que lidiar en caso de mantener deudas. Lo grabaron, desde una terraza, en las inmediaciones de su manzana paseándose por la calle con una ametralladora en su mano izquierda, a plena luz del día. El objetivo, según era conocido por sus vecinos, consistía en amedrentar a sus deudores.

El video, que circuló por los grupos de residentes de Loma Hermosa y aledaños, muestra a Santa Cruz vestido con una gorra roja, una campera verde y un pantalón entre rojo y bordó, yendo al encuentro de otro hombre que, encapuchado, lo aguarda en la esquina.

Un prestamista cobraba sus deudas con una ametralladora en la mano, en Tres de Febrero.

Alrededor, otros hombres dialogan en una ochava y los peatones pasan con normalidad. Santa Cruz, con suma tranquilidad, pasea metralleta en ristre en pleno conurbano.

Un hombre que mantenía, al menos hasta el viernes, una deuda con Santa Cruz lo denunció y entregó como prueba ese video ante la Comisaría 11a. de Tres de Febrero, que intervino y logró ampliar el repertorio de denuncias y quejas de vecinos por el accionar del prestamista.

Horas más tarde ese mismo viernes, agentes de la Bonaerense allanaron la casa de Santa Cruz, en la que vive con su hermano, en Uspallata al 10.300, en el barrio La Favela, a pocas cuadras de la cancha del club de fútbol J. J. Urquiza. Allí, al prestamista le decomisaron tres municiones calibre .38, cuatro celulares y hojas impresas con amenazas escritas para otros deudores.

Según consignó el medio Primer Plano Online, voceros de la Bonaerense aseguraron que Santa Cruz fue filmado mientras se «dirigía a buscar la casa a un joven que mantenía una deuda de dinero con él a raíz del otorgamiento de préstamos informales».

Julio Javier Santa Cruz (44) fue detenido por amenazar a sus deudores con una ametralladora a plena luz del día. Foto PBA

Luego de la intervención policial, se encargó de la investigación del caso la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de San Martín, con jurisdicción en la zona y bajo la tutela de la fiscal Diana Paula Mayko.

El sábado se indagó al detenido. Pero faltaba un elemento clave. Finalmente, este martes se logró dar con la ametralladora que llevaba en sus manos el prestamisma, que ahora quedó imputado por amenazas agravadas por el uso de armas de fuego.