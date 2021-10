Destapan escándalo que salpica a Wanda Nara con otro futbolista: «Lo persiguió por todos lados»

El triángulo inicial del Wandagate se va ampliando hacia un polígono mientras se destapan y multiplican viejas historias de los involucrados.

Al parecer, nadie saldrá indemne del escándalo que desató Wanda Nara al denunciar públicamente un supuesto affaire entre su esposo, Mauro Icardi, y la actriz y modelo China Suárez; asunto que conmueve al mundo mediático y de las llamadas celebrities.

Ahora fue Mariana Diarco quien recordó una vieja persecución de Wanda a un jugador por entonces en pareja. ¿Quiénes? Martín Demichelis, que se encontraba «en algo» con Evangelina Anderson.

En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, la conductora de TV y modelo aseguró que «estoy en contra de la hipocresía… Acá pusimos la vista sobre la China y no sobre Icardi, que tiene el compromiso sentimental».

Y sobre Nara se preguntó: «¿Con qué tupé le dice putit* a la China cuando todos los que arrancamos por el 2008 o 2009, más o menos, cuando Demichelis estaba muerto por Evangelina Anderson, Wanda Nara lo perseguía toda la noche en Ink, sabiendo que ellos ya tenían algo?».

“Wanda lo persiguió por todos lados sabiendo que Demichelis tenía ‘un algo’ con Evangelina. Demichelis, claramente, no le dio bola porque estaba muerto con Eva y desde allí que ya no son más amigas», sostuvo la ex de El Dipy.

Y Diarco agregó: «Agarrátela con el tipo. ¿La mina se hizo la amiga, te falseó? ¡Chau la mina! Todas las que hemos sido cornudas, porque de la muerte y los cuernos no se salva nadie, sabemos que la persona que está comprometida es la que está con vos, la que te prometió monogamia es la que está al lado tuyo. Agarrátela con el pibe», concluyó.