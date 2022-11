Destacan que en sus primeros 100 días de gestión Massa evitó un colapso sin un shock de ajuste

El Consejo de las Américas destacó que Sergio Massa utilizó su cintura política para «construir una alianza con el sector industrial con generosas regulaciones pro-industria».

La gestión de los primeros 100 días en el cargo del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, evitó un colapso sin necesidad de impulsar un shock de ajuste, centrando su mensaje en las oportunidades que se presentan a partir de los recursos naturales del país, destacó una publicación del Consejo de las Américas.

Esta conclusión forma parte de un artículo en la publicación Américas Quarterly, que destaca el poder de Massa para «construir una alianza con el sector industrial, con generosas regulaciones pro-industria».

«Massa no ha usado su poder para hacer cambios radicales. No optó por un shock distributivo como algunos esperaban, ni por un shock de ajuste como otros temían», indica el artículo.

En ese sentido, aclara que ha «centrado su mensaje en los recursos naturales de Argentina, promocionando su oportunidad de convertirse en una fuente de energía, proteínas y minerales para el mundo».

El artículo destaca que, a diferencia de lo que se preveía a fines de julio, «la alta inflación no se convirtió en hiperinflación, las reservas de divisas argentinas no se agotaron por completo, la crisis política no escaló y el país no incumplió el acuerdo con el FMI firmado en marzo de 2022».

El ministro también «ha demostrado que no tiene reparos en hacer el tipo de intervención económica por la que el kirchnerismo es conocido desde hace mucho tiempo, como un acuerdo con el sector privado para congelar los precios de más de 1.400 bienes, en su mayoría alimentos y otros productos básicos», añadió el reporte.

«En resumen, los primeros meses de Massa los pasó realizando un acto de equilibrio entre izquierda y derecha, intervencionismo y laissez-faire», concluye el artículo.