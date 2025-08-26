Reflejo Jujuy – Después del escándalo, la Selección Argentina de básquet le ganó a Colombia sobre la campana y se metió en cuartos de la Americup

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Después del escándalo, la Selección Argentina de básquet le ganó a Colombia sobre la campana y se metió en cuartos de la Americup

Ago 26, 2025 Deportes 0

Este lunes, la FIBA suspendió a tres jugadores de la Selección Argentina tras el escándalo que se vivió en el final del partido ante República Dominicana. Y unas horas después, el equipo que dirige Pablo Prigioni se metió en los cuartos de final de la Americup, gracias a un cachetazo salvador de Nicolás Brussino que le dio el doble ganador ante Colombia sobre la campana.

despues-del-escandalo,-la-seleccion-argentina-de-basquet-le-gano-a-colombia-sobre-la-campana-y-se-metio-en-cuartos-de-la-americup
Después del escándalo, la Selección Argentina de básquet le ganó a Colombia sobre la campana y se metió en cuartos de la Americup

El equipo cafetero sorprendió a la Argentina y a falta de 2.9 segundos se estaba quedando con la victoria. Eso hasta que apareció Brussino y corrigió la dirección de un triple corto con un cachetazo salvador le dio el triunfo al equipo nacional por 84-83.

De arranque, los dirigidos por Pablo Prigioni se impusieron claramente a su rival y hasta llegaron a sacarle 16 puntos, con el marcador 35-19 a su favor. Pero, en el segundo cuarto, bajaron la intensidad y Colombia se los hizo pagar caro. Los ingresos a la pintura fueron cada vez más frecuentes, los triples empezaron a entrar y, antes de que los argentinos pudieran darse cuenta, el partido se iba al descanso con un 41-40 para el rival.

¡ARGENTINA GANÓ CUANDO FALTABAN 2.9 SEGUNDOS Y CLASIFICÓ A CUARTOS DE LA AMERICUP!

La Selección de Básquet se impuso 84-83 ante Colombia de forma agónica con este doble de Brussino sobre la chicharra, quedó 2° en el Grupo C y enfrentará al mejor del Grupo B, que podría… pic.twitter.com/MT0dSmG1Uj

El Seleccionado reaccionó pero volvió a cometer los mismos errores en el tramo final y los colombianos quedaron a un tiro de llevarse una victoria histórica. Unos segundos los separaron del logro. Unos segundos y la mano de Brussino, que corrigió un tiro de Juan Fernández, marcado y sin responsabilidades (de hecho, fue el máximo anotador con 36 puntos) para conseguir los puntos.

Así, a falta del partido entre República Dominicana y Nicaragua, los dirigidos por Pablo Prigioni se aseguraron por lo menos el 2° lugar en el grupo C. Ahora, hacia los cuartos de final, instancia en la que aún no tiene rival confirmado

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

El asenso y la caída de Blake Lively: desde su salto a la fama con Gossip Girl a la denuncia por acoso que la hundió

El asenso y la caída de Blake Lively: desde su salto a la fama con...

Ago 26, 2025 0

Desde sus inicios en la actuación, Blake Lively se presentó como una promesa que lo tenía todo para ser una estrella: personalidad, carísima y belleza. Si bien tuvo varios trabajos antes, su gran...
Leer más
Lamine Yamal blanqueó su romance con Nicki Nicole: la foto que confirma la relación

Lamine Yamal blanqueó su romance con Nicki...

Ago 25, 2025 0

“El Diablo viste a la moda”, una saga que refleja el cambio de época en los negocios

“El Diablo viste a la moda”, una saga que...

Ago 25, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol