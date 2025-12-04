Despidieron a los concejales que cumplen su mandato

La sesión inició con un minuto de silencio solicitado por la concejal Graciela Carrasco en honor al concejal (MC), Ekel Meyer. Contó con la presencia del Intendente Raúl Jorge, más los funcionarios municipales: secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea; director gral. de Gestión Municipal, Alejandro Soruco; directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas; Vocal Social del IVUJ, Marcelo García; demás funcionarios y familiares.

Finalizada la sesión, el Vicepresidente, a cargo de presidencia, Gastón Millón, destacó la presencia del Intendente Raúl Eduardo Jorge: “Tuvimos el gusto y el honor de que nos acompañara en esta sesión por pedido expreso de él, más allá de la invitación, el Sr. Intendente Jorge, le dio un marco especial. Muchísima gente vino a despedir a los concejales, quienes cumplen su mandato son: el concejal Guillermo Alemán del Frente de Izquierda; la concejal Melisa Silva del PRO y los concejales Lobo, Giubergia, Galán y el concejal Lisandro Aguiar, que renunció hace muy pocos días, pero que también le remitimos la medalla como el diploma, porqué honró este cuerpo no solamente con su trabajo legislativo, sino también presidiéndolo durante mucho tiempo”. Y continuó, “es fundamental buscar los consensos, cada uno defendiendo con firmeza sus convicciones y los principios por los cuales el pueblo les dio el mandato, lo que no excluye lógicamente lo que estamos diciendo el compañerismo, el entender que más allá de las distintas visiones todos buscamos mejorar la vida del vecino”.

Por su parte, Leandro Giubergia, declaró, “creo que la emoción nos invadió desde el otro día que tuvimos que contar la renuncia de Lisandro Aguiar a su cargo, ese día fue la emoción a flor de piel de todo el bloque y de lo que se estuvo haciendo. Todo este trabajo conjunto es capitalizado para los ciudadanos, a través de las herramientas que les hemos datando al Departamento Ejecutivo para que pudiera realizar su plan de gobierno”.

A su turno, María Galán, visiblemente contenta, acotó: “Hoy termina un ciclo, me voy orgullosa, con mucho trabajo, con muchas ordenanzas que se hicieron para los vecinos, para las distintas instituciones; también se trabajó con la inclusión, con discapacidad, y para cada vecino, sobre todo la gente de la concejalía. Así que contenta, feliz de haber aprendido mucho. Ahora vamos a seguir trabajando en lo que nos toca a nosotros, con más ganas para nuestros queridos vecinos”.

Mientras que Melisa Silva, sostuvo que vivió la Sesión Especial con muchas emociones encontradas, tanto positivas como tristes, “por un lado la satisfacción de haber cumplido con la etapa de haber desarrollado muchas ordenanzas, muchas iniciativas que estuvieron muy buenas desde mi punto de vista y, por otro lado, la tristeza de una etapa que se termina, de despedir este espacio que tanto quiero y muy honrada de haber podido ser concejal de este espacio, es la emoción que me invade hoy y agradecida con todos los colegas. Agradecida con las autoridades del Concejo, con todo el personal administrativo, la verdad que fue una experiencia muy linda, fue mi primer cargo público y aprendí todos los días”.

Mario Lobo, remarcó que “como todo en la vida, todo ciclo tiene su principio y su final, hoy nos toca despedirnos de una gestión muy fructífera en lo personal y con la satisfacción de haber podido hacer todo lo posible y necesario para que salgan las ordenanzas para el bien de la gente. Me voy con la tranquilidad de haber recibido las gracias de la gente a la cual uno ha podido darle una mano; hay mucha gente que la está pasando mal y bueno desde acá nosotros tratamos de ayudarlos en lo que estaba a nuestro alcance para que puedan pasarlo mejor”.

Finalmente, Guillermo Alemán, en representación del FIT, dijo estar muy contento de haber podido llevar adelante el compromiso que asumió desde el primer día, “es defender los intereses de las mayorías trabajadoras, de poder articular demandas entre los trabajadores y el Concejo Deliberante, también de poder plantear una oposición consecuente. Hemos podido plantear nuestra palabra, alzar nuestra voz, de plantear las diferentes cuestiones que faltan. Pero más allá, es reivindicar que nos hemos podido consolidar como una fuerza política tanto de la Ciudad como de la provincia” Y sumó, “estoy muy contento de que van a seguir en este espacio, compañeras como Keila Zequeiros y Melina Godino, que van a seguir como parte de las bancas de la Izquierda, esperemos que se pueda desarrollar una herramienta política que es lo que necesitamos”.