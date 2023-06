Despedida de Maxi Rodríguez: con Messi como invitado, la Fiera le dice adiós al fútbol

El ídolo de La Lepra se despidio este sábado de la actividad profesional en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia de Rosario.

El exvolante de la Selección Argentina e ídolo de Newell’s, Maxi Rodríguez, se despidio este sábado del fútbol en un partido homenaje que tiene como invitado de lujo al capitán e ídolo del seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022, Lionel Messi, en el estadio Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario.

«Quiero que sea una fiesta, que todos la pasen bien y se diviertan, más allá de jugar con una camiseta o con otra. Quiero que todos estemos contentos y sea una fiesta del fútbol. Me hacen este homenaje, pero no me gusta ser el centro, quiero que la pasen todos bien», declaró Rodríguez esta semana a la señal de cable ESPN.

DESPEDIDA DE MAXI RODRÍGUEZ: QUIÉNES SON LOS INVITADOS

El homenaje central consistirá en un partido entre un equipo con la camiseta de Newell’s, que será dirigido por el exjugador y extécnico de Newell’s y de la Selección argentina, Gerardo Martino, y otro que lucirá la casaca albiceleste y será conducido por el exentrenador del seleccionado José Néstor Pekerman.

Los jugadores y exjugadores confirmados por Rodríguez son Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Gerardo Martino, Mauricio Pochettino, Eber Banega, José Pekerman, Gabriel Batistuta, David Trezeguet, Ariel Ortega, Ignacio Scocco y Leonardo Ponzio.

¿MESSI VA LA DESPEDIDA DE MAXI RODRÍGUEZ?

Messi, que fue licenciado por Scaloni luego de la victoria 2-0 sobre Australia, en el amistoso jugado en Beijing, viajó hacia Rosario, con una escala en Barcelona, acompañado por Di María y Nicolás Otamendi, y permanece en su casa del Country Kentucky, situada en la ciudad de Funes, al oeste de Rosario, motivo por el cual asistirá al homenaje a la Fiera. También concurriría al partido de despedida del ídolo y vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, que se jugará el domingo en La Bombonera.

