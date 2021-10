DESDE ENTRE RÍOS, GERARDO MORALES PIDIÓ QUE JUNTOS POR EL CAMBIO GANE EN TODO EL PAIS

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, llamó a los argentinos a «salir de la grieta», y citó como ejemplo el caso de Jujuy, «donde logramos un acuerdo con un importante sector del peronismo, socialismo, GEN y una variedad de fuerzas políticas».



En estos términos se expresó al acompañar la presentación de candidatos a diputados nacionales de Juntos por Entre Ríos, junto al diputado nacional Mario Negri y otros referentes nacionales de la UCR y el PRO.

En la oportunidad, indicó que «la gente está esperando que resolvamos sus problemas y este gobierno nacional no lo hace».

Tras alentar a «institucionalizar más Juntos por el Cambio», ponderó la amplitud Juntos por Entre Ríos que lleva como candidatos a diputados nacionales a Rogelio Frigerio, Marcela Antola y Atilio Benedetti.

«Somos una fuerza política de diálogo, especialmente en el Congreso, pero el problema es el gobierno que no tiene un plan y tiene un frente interno de pelea constante», subrayó.

Estimó que Juntos por el Cambio se encuentra en una «hermosa transición, aprendiendo de lo que hicimos bien y mal», con la posibilidad de que «haya otra alternativa en 2023».

«Hasta tanto hay que trabajar con responsabilidad, mostrando a la gente lo que queremos hacer», completó.

Negri, en tanto, suscribió los conceptos vertidos por Morales y dijo que «el gobierno nacional está atravesando la peor crisis dentro de una total desorganización, carente de rumbo y de gestión» y observó que lo ocurrido con el espacio de homenaje a los muertos por COVID-19 durante la movilización convocada por el kirchnerismo para conmemorar el Día de la Lealtad, «fue un nuevo golpe moral a los argentinos que se sumó al vacunatorio VIP y las fiestas en Olivos».



Frigerio, a su turno, manifestó que «la gente pide sentido común en la toma de decisiones» y recalcó que «la institucionalidad de Juntos por el Cambio también tiene que ver con permitir que cada distrito presente las mejores listas de candidatos para la gente y no se impongan nombres a dedo», como ocurrió con el Frente de Todos en Jujuy.

RESPETAR LA CONSTITUCIÓN

Al ser consultado sobre el conflicto violento desatado por los denominados «mapuches» en Río Negro, Morales manifestó que «no me parece bien la actitud del gobierno nacional frente a representantes de algunas organizaciones que cometen el delito de sedición» y se mostró convencido de que «hay que actuar con máximo rigor, pero el gobierno nacional no lo hace».

Además, exhortó a «preservar el orden democrático y el respeto a la Constitución y los símbolos patrios».

«Jujuy es diversa con 150 comunidades indígenas que reconocen pertenecer al Estado argentino, no así otras organizaciones que desconocen la Nación», comentó.

En este sentido Negri informó que en el ámbito del Congreso de la Nación se presentó un proyecto por el cual convocando al Consejo de Seguridad «de cara a la posición contradictoria asumida por el gobierno nacional», entendiendo que «las fuerzas nacionales deben asistir cuando hay un estado de emergencia».