DESDE EL MUNICIPIO PALPALEÑO SE BRINDA ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS VULNERABLES

Funcionarios municipales encabezados por la secretaria Patricia Sartor vienen realizando la entrega de bolsones de mercadería a familias vulnerables de zonas rurales y diferentes barrios de Palpalá.

En el marco del conjunto de medidas dispuestas desde Nación y Provincia para reforzar las políticas alimentarias y de emergencia social ante la cuarentena nacional por el COVID-19, la Municipalidad de Palpalá en un trabajo mancomunado con los Centros Vecinales, se encuentra realizando entrega de bolsones de mercaderías a familias vulnerables de zonas rurales y de diferentes barrios de la ciudad.

En este sentido, la secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social del municipio local, Patricia Sartor, dijo al respecto que “hemos estado recorriendo los barrios, entregando mercadería a las familias más vulnerables y en algunos casos en situación de riesgo. Además, estuvimos colaborando con ropa y calzados, porque nos encontramos con panoramas bastantes delicados y tristes”

Más adelante, la funcionaria municipal manifestó que “seguiremos recorriendo diferentes zonas esta semana, contamos con poca mercadería, estamos esperando que desde provincia nos sigan bajando los insumos, nuestro intendente Rubén Eduardo Rivarola está haciendo todo lo posible para que tengamos posibilidades de llegar a más gente”.

Cabe destacar, que la asistencia llegó a la zona de Las Escaleras, El Cucho, Los Blancos, Las Capillas, Carahunco, 18 de Noviembre, 2 de Abril, San José, Asentamiento San Roque, Nueva Esperanza, Las Tipas, Antártida Argentina, 10 Hectáreas, Alto Palpala, La Merced, Río Blanco Remate, entre otros sectores de la ciudad.

Por otra parte, Sartor, destacó el trabajo en conjunto con los centros vecinales, y señaló que “hemos visto gente que no están en los listados, pero vimos la situación, estamos volviendo para asistir a esa gente. Asimismo, nos llaman por teléfono o se acercan a intendencia. Sepan que estamos tratando de llegar a todos los que nos piden y a los que nosotros vemos que necesitan con mayor urgencia son sugerencias de cada Centro Vecinal”, agregando que “pedimos a la gente que si sabe de algún vecino que está en situación crítica que nos llame o si nos ve en la calle, en la camioneta del municipio, que nos hable, que nosotros queremos llegar a esa gente”, sostuvo la funcionaria.

Con respecto, a las zonas rurales, Patricia Sartor señaló que “les hemos dejado a todas las familias, de 2 a 3 bolsones, así también a los Adultos Mayores, que además pidieron medicamentos, estamos haciendo los tramites. Realmente, estamos en todo, a lo mejor quedamos con algunos por ahí colgados, pero no es porque queremos, es porque no nos alcanza el tiempo, pero vamos a llegar, eso queremos decirles que nuestro intendente Rubén Eduardo Rivarola nos está pidiendo y eso es lo que estamos haciendo, no tenemos la cantidad de gente necesaria porque no está todo el municipio trabajando, pero con los que están, nos estamos dando vueltas”.

Po último, la funcionaria instó a que “si hay alguna persona a la que no hayamos llegado les pedimos disculpas y por favor que nos hagan saber para que lleguemos”, sintetizó.