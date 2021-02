Desarrollo Sustentable. Menos deforestación, mejor aprovechamiento de los bosques

En referencia al año 2020 precisamente, que representó un periodo de emergencia sanitaria y ambiental a nivel global a causa del COVID-19, por los datos que lleva procesados hasta la fecha la secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, se detalla que hasta agosto la superficie desmontada no superaba las 600 has. Mientras que para 2018 se desmontaron 900 has y en 2019, 1900 has; siempre considerando que el mayor porcentaje de desmontes se produjo en zonas verdes según el último OTBN. De acuerdo a datos oficiales reportados por la UMSEF (Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal perteneciente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación).