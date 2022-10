Natación estilo espalda 25 metros Gastón Quispe 1° lugar en categoría sub 14 motor, Categoría Sub 16 intelectual, Jeremías Heredia 1° puesto, categoría Sub 16 motor Gerónimo Bautista 2° puesto, en Femenino Sub 16 motor Mayra Skinner 2° puesto; en estilo mariposa 25 metros Jeremías Heredia Sub 16 intelectual 1° puesto y en Femenino Mayra Skinner 1° puesto compartido.

Con gran variedad de actividades en los deportes de conjunto e individuales los jujeños continuaron a lo largo del día con su participación en instancia de Final con entusiasmo y con el orgullo de representar a la provincia ante los 20 mil representantes del país.