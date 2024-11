Derrumbe en Villa Gesell: salió de terapia intensiva la única sobreviviente

La mujer de 79 años perdió a su esposo debido a que quedaron atrapados entre los escombros de un edificio al lado del hotel que se derrumbó en Villa Gesell.

El hotel Dubrovnik se erguía a la derecha del Medamar.

María Josefa Bonazza, la única sobreviviente del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, salió de terapia intensiva este miércoles tras pasar varios días internada a raíz de una descompensación. Seguirá en el centro médico de Balcarce donde fue ingresada la semana pasada.

Apodada «Pelusa», la señora de 79 años se convirtió en la única sobreviviente del derrumbe en el que murieron ocho personas incluido su esposo durante casi cinco décadas, Federico César Ciocchini.

El matrimonio había viajado desde Balcarce a Villa Gesell para pasar unos días en la playa, y se había alojado en el edificio Alfio 1, al lado del apart hotel que se derrumbó en la madrugada del 29 de octubre pasado.

Las últimas palabras que Josefa le dijo al marido, de 84 años, fueron: “Tesoro, fue un derrumbe, ya nos van a venir a rescatar”.

«Yo trataba de tranquilizarme, al tiempo que notaba que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera», recordó la mujer, que tras una breve internación en el Hospital Interzonal de Mar del Plata fue trasladada a Balcarce.

El hotel Dubrovnik tenia diez pisos, los cuales colapsaron en la madrugada del martes 29 de octubre.

De regreso en su localidad de residencia, Josefa necesitó ser internada la semana pasada. Si bien se encuentra mejor de salud, por el momento los médicos recomendaron que siga siendo tratada en el servicio de clínica médica.

«Por suerte pude mantener la calma a pesar de lo que sabía que le había pasado a mi marido, porque sentí que fue instantáneo lo de él. Me queda el consuelo que no debe haber sufrido mucho, pero estuvimos 48 años felices», expresó.

Federico César Ciocchini era hijo de Cleto Ciocchini, un destacado pintor de la primera mitad del siglo XX que desarrolló la mayor parte de su carrera en la ciudad de Mar del Plata, y que también incursionó en la escultura.