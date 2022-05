Denuncian que policías recibieron una coima por Mercado Pago

Ocurrió anoche. Se enteró la mujer de Sergio Berni. Echaron a los tres.

Una mujer denunció que anoche ea la altura del peaje de Henry Ford del Acceso Norte, en General Pacheco, donde un grupo de tres policías le pidieron una coima a un automovilista y, como no tenía efectivo, les hizo una transferencia vía Mercado Pago. El caso le llegó al ministro Sergi Berni y fueron desafectados de La Bonaerense e imputados por “cohecho”.

Todo ocurrió en la noche de este sábado en el kilómetro 33,700 de la Autopista Panamericana, a la altura del mencionado peaje del partido de Tigre, al norte del Conurbano bonaerense.

Quien pagó la coima se comunicó con la diputada nacional Agustina Propato, esposa del ministro de Seguridad Sergio Berni, y le envió un mensaje de texto.

“Hola compañera Agustina, sé que no estás para estas cosas. Mirá, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco, un operativo de Policía Bonaerense, no es mi costumbre chapear y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles las coima por Mercado Pago…. si le sirve a Sergio estoy a disposición de él”, fue el mensaje recibido por la legisladora, en el que se adjuntó el recibo de Mercado Pago con fecha 30 de abril de 2022 por la suma de $ 3.000 con el nombre y el CUIT del receptor.

Se trata de un oficial de la fuerza cuyas iniciales son GOD que, a su vez, prestó servicio en ese lugar y en el horario de su turno.

Berni se comunicó con el superintendente de Seguridad Vial, comisario general Walter Jaquet, quien a su vez anotició al comisario mayor Federico Vanini, jefe del Departamento Vial Autopista, quien a su vez informó todo a la Fiscalía Única de Don Torcuato, a cargo de María Virginia Tosso, y decidió conformar una causa de oficio por “cohecho”.

Gendarmería será encargada de la investigación. La Auditoría General de Asuntos Internos identificó al personal interviniente y decidió desafectar de la fuerza a los tres agentes.

Se trata de un oficial, un oficial subayudante y un subteniente.