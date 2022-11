Demichelis habló como técnico de River: «Quiero jugadores que…»

Martín Demichelis fue presentado de manera oficial como el sucesor de Marcelo Gallardo y brindó su primera conferencia de prensa.

Martín Demichelis se convirtió este miércoles en nuevo entrenador de River Plate, tras el anuncio del club en su página oficial.

El exdefensor, iniciado en la institución de Núñez, firmó su contrato en las oficinas del Más Monumental, con vigencia hasta diciembre de 2025.

En horas de la tarde, el nuevo técnico fue presentado en conferencia de prensa y brindó sus primeras palabras como DT del primer equipo.

“Tengo muchas palabras de agradecimiento para esta grandísima institución. No tengo dudas que junto a mi grupo, que se formó con grandes seres humanos, vamos a honrar esta posición para que River siga una línea exitosa y de continuidad. Tenemos una grandísima vocación con mi equipo para seguir con este camino”, comenzó diciendo «Micho».

Luego, agregó sobre sus expectativas: “Respetamos todos los puntos que teníamos que respetar. Estoy muy tranquilo enfocándome en lo que viene. Hay mucho que debatir y planificar”.

DE CARA A LA PRÓXIMA TEMPORADA

Con el tema de refuerzos, el ex Bayern Munich, dijo que intensificará las conversaciones con Francescoli. “Quiero jugadores que quieran estar, que declaren bien, como Bruno. A Zuculini lo quiero”, agregó.

Por otro lado, habló de lo que fue volver a Argentina. «Con la familia hace 19 años y medio no estoy en el país a más de uno le generará la duda de esos entrenadores jóvenes modernos que nos formamos allá que venimos a hablar difícil. Mi familia por haber vivido en distintos países hablan diferentes idiomas pero en casa se habla uno solo: el idioma riverplatense. Protagonismo, disciplina, respeto, unidad, esfuerzo. Son los valores de River y nos los voy a cambiar”, expresó de manera contundente.

¿HUBO ENCUENTRO CON MARCELO GALLARDO?

Después de que Marcelo Gallardo confirmara su salida de River, el nombre de Martín Demichelis no tardó en aparecer. Es por eso que los periodistas le consultaron si hubo alguna charla previa con el «Muñeco».

“Con Marcelo no hablé, lo digo públicamente. Le agradezco a su cuerpo técnico porque nos han facilitado una cantidad de datos para que la transición sea mucho más fácil. Eso habla de los buenos modales. No me siento deshonrado si no veo a Marcelo en los próximos días, que viene de emociones muy fuertes. Dejemoslo en paz y tranquilo. Ya algún día se dará el encuentro.

EL MENSAJE PARA LA SELECCIÓN ARGENTINA PREVIO AL COMIENZO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

El mensaje de Demichelis para la Selección, Lionel Scaloni y Franco Armani: “Estamos a días del inicio del Mundial y quiero desearle a Scaloni y a todo el plantel y un saludo especial para un jugador que es nuestro y se terminó metiendo en la lista que es Franco (Armani). No tengo dudas que vamos a jugar los siete partidos y considero que al llegar siete días antes Argentina corre con ventajas. Les deseo lo mejor a todos”

Por último, para cerrar este momento tan especial el nuevo entrenador citó la recordada frase que marcó el ciclo de Marcelo Gallardo.

“Quiero expresar mi abrazo monumental para todos y quiero cerrar con una frase del entrenador más glorioso de la historia de River que en su momento dijo: ‘Que la gente crea porque hay equipo con qué creer’. Bueno, sigamos creyendo. Muchas gracias a todos”, cerró.