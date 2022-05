Declararon de Interés Municipal al programa “Pata Mano”

En el marco del Día Mundial del Animal conmemorado el pasado viernes 29 de Abril, ediles capitalinos entregaron el dispositivo legal que declara de Interés Municipal al programa “Pata Mano” que se emite por la pantalla de Canal 7 de Jujuy.

La impulsora de la iniciativa, concejal María Galán, junto a los concejales Patricia Moya, Melisa Silva y Mario Lobo, más el Secretario de Gobierno Municipal, Gastón Millón, invitado para la ocasión, entregaron la Minuta de Declaración Nº 15/2022 a Marcela Melano, creadora y productora del programa televisivo.

Patamano es un programa de entretenimiento sobre animales, comenzó en el año 2019 en Canal Siete de Jujuy. Cuenta con segmentos sobre historias de vida de animales, peluquería canina, fundaciones y voluntariados, informes, vídeos y fotos de mascotas que envían los televidentes. Del mismo modo, se realizan coberturas de encuentros, eventos y festivales sobre animales. Está dirigido a toda la familia y las grabaciones se realizan en diferentes puntos de la ciudad y el interior de la provincia.

Al respecto, la concejala María Galán, impulsora de la minuta, expresó “soy una seguidora del programa y que haya personas como Marcela Melano, que piense que puede haber un acto de amor dentro del programa es importante, ya que muchos niños lo ven, ven todo lo que ella hace por los animales. Pienso que el animal es un integrante más de la familia porque uno lo ama, lo quiere, lo cuida como un ser humano. Nosotros nos reunimos con el Circulo de Veterinarios por la venta ilegal de medicamentos para mascotas, la gente no sabe que muchos animales fallecen porque le suministran medicamentos que son de uso libre, y el veterinario es el único que puede recetar medicamentos a los animales”.

Por su parte, el Secretario de Gobierno del municipio capitalino, Gastón Millón, destacó que “estamos muy orgullosos de tener en nuestra provincia este tipo de producción y programa, porque es fundamental la concientización de lo que es la tenencia responsable de mascotas y trasmitirlo a las distintas generaciones es trascendental. Agradezco la invitación al Concejo Deliberante, a la concejala Galán por la cual estamos aquí realizando el reconocimiento más que merecido a este trabajo”.

Por último, Marcela Melano, creadora y productora del programa, manifestó: “estoy muy contenta por este reconocimiento, no me lo esperaba. La verdad que como productora estoy detrás de las cámaras, nunca me imaginé que este tipo de realizaciones puedan llegar a un lugar tan importante como este. Este programa fue pensado con mucho amor y para ver que podía lograr yo en la sociedad en relación al trato de los animales y que me entreguen esto para el Canal 7, que es donde se trasmite, me llena de felicidad”.

Una vez finalizada la entrega del dispositivo legal, la concejal María Galán junto a su equipo de trabajo hicieron donaciones de alimentos, collares y otros elementos para las oficinas que cobijan y protegen a perros que se acercan cotidianamente a la institución parlamentaria.