Daniela Celis se quebró en vivo y luego rompió el silencio sobre su embarazo

La ex participante de Gran Hermano finalmente se refirió a los rumores de embarazo junto a su pareja Thiago Medina.

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en Gran Hermano 2022, se enamoraron con el correr de los días en la casa y como fruto de ese amor hoy se agranda la familia a pesar de que en este momento hay rumores de separación; aún así esperan gemelos, un sueño hecho realidad para «Pestañela».

Si bien, estaba pautado que la noticia la anunciaría en el programa de streaming ‘’Fuera de Joda’’ que conduce junto a Nacho Castañares, Julieta Poggio y La Tora Villar, primero no pudo hablar y se quebró mientras hablaba con Pilar Smith abandonando la transmisión al mismo tiempo que se le caían las lágrimas.

Minutos más tardes, abrió su corazón para dar la noticia más linda que todos sus fanáticos querían oír «voy a ser mamá, pero tengo una noticia más linda que esa, resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos» y agregó «no van a ser mellizos como se fue mal filtrado, sino que van a ser gemelos, son dos iguales y estoy muy contenta».

¡Felicidades por dos a los futuros papis de hermanitos gemelos!