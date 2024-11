Daniel Funes de Rioja le reclamó al Gobierno «competir en igualdad de condiciones»

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, reclamó «que se corrijan las distorsiones» en materia industrial con una ley que favorezca a las PYMES.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, pidió este martes que el Gobierno impulse una ley para favorecer a las PYMES con incentivos como una amortización acelerada o la devolución de IVA a la hora de invertir.

La ley ideal para los dueños de pequeñas y medianas empresas incluiría también la eliminación de los derechos de exportación y la implementación de una cuenta única tributaria. «No pedimos privilegios ni concesiones, sino que se corrijan las distorsiones», apuntó el titular de la UIA al cerrar la 30o Conferencia Industrial de esa entidad.

El planteo de la UIA gira alrededor de la perspectiva de un mercado cada vez más abierto y desregulado. «Nos preocupa que puede haber medidas sectoriales sin que todavía se haya avanzado en la agenda de competitividad. Las consecuencias de estas medidas son múltiples», señaló.

«Esto puede hacer que ponga en riesgo a los sectores más sensibles del mercado interno ante empresas que no producen en Argentina, que no generan empleo y que no tributan en el país, mientras en paralelo, se perjudica la posibilidad de participar en mercados globales con la penalización que significan los impuestos nacionales, provinciales y municipales que afectan a las exportaciones», explicó Daniel Funes de Rioja.

Además, el titular de la UIA apuntó que «pese a haber dado respuestas a la competitividad, teniendo macroeconomías estables e incentivos a la producción, la mayoría de los países se preocupan por potenciar sus cadenas de valor frente a la competencia desleal cuidando sus mercados e industrias y muy en particular frente a países asiáticos».

Por caso, la semana que viene el presidente Javier Milei viajará a la Cumbre del Mercosur en Montevideo, entre otros motivos, para avanzar en un acuerdo sobre un posible Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

Ese tratado podría verse bloqueado por los países miembros de la Unión Europea que no desean que sus industrias locales tengan que competir con las del Mercosur (por ejemplo, en el caso de la producción de alimentos).

Desde Buenos Aires, Funes de Rioja convino: «queremos y podemos competir, pero en igualdad de condiciones, donde nuestro costo argentino no haga inviable tal competencia, para lo cual – como se ha dicho – es necesario dicho ‘terreno equilibrado’ que amplíe el horizonte de las cadenas de valor que cruzan industria, agro, servicios, minería y energía y que con la digitalización y las nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial pueda mejorar la productividad».