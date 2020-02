Cultura SE DISFRUTÓ A PLENO EL CARNAVAL PARA LOS NIÑOS

La jornada domiguera estuvo dedicada a los más pequeños quienes disfrutaron de concurso de disfraces, juegos con agua, sorteos, juegos con payasos y bailes grupos musicales en el predio de Las Aguas Danzantes.

En el marco del programa “Sentí Palpalá 2020”, en el predio de Las Aguas Danzantes, se realizó el especial “Carnaval para los niños”. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Palpalá, dijo presente una vez más en la organización y en esta oportunidad se disfrutó a pleno una tarde de domingo para los niños con sus respectivas familias de forma totalmente gratuita.

Celeste Soria, directora de Cultura del municipio siderúrgico, se refirió al tema manifestando que “estamos compartiendo este primer carnaval junto a los niños de la ciudad, en esta oportunidad la invitación fue para los niños especialmente, muy contentos porque una vez más convocamos a la familia, una vez más convocamos a los niños, y me parece que está muy bueno brindarle estos espacios a ellos ya que son uno de los pilares de la familia”.

Continuando, la funcionaria destacó que “nos acompañaron los artesanos con diferentes stands, los puestos de comida, hubo concurso de disfraces, juegos con agua, sorteos, juegos con los payasos de Colores de Alegría y grupos musicales”, destacó.

Asimismo uno de los integrantes del grupo Corazón Carnavalero, Ulises Arroyo expresó al respecto que “primero quiero agradecer a la Municipalidad de Palpalá, a la Dirección de Cultura por invitarnos a este hermoso festival, y al público, por la hermosa bienvenida que nos dieron, no tengo palabras para explicar lo hermoso que fue, nosotros presentamos una selección de saya, ensayamos mucho para estar aquí, porque cada presentación es importante para nosotros”, cerró el pequeño artista.

Por su parte una de las presentes, la señora Miriam, con mucha alegría destacó que “yo vengo de Entre Ríos, me encanta el lugar, la estoy pasando muy bien, la idea de hacer cosas por los niños está muy buena, lo que más me gustó particularmente, fueron los payasos, que nos divierten no solo a los chicos, sino que, a los grandes también”, declaró la visitante.

En tanto que, tres participantes de un grupo de baile palpaleño, manifestaron que “nos gustó como nos recibió la gente y como nos miran cuando bailamos la coreo, disfrutamos mucho cuando la gente nos presta atención, es como si te llevaras algo de aquí”, se explayaron.

Disfrutando de unos mates, otra de las presentes felicitó al municipio por las actividades que hacen constantemente diciendo que “yo vengo con mi familia de Perico y cada vez que venimos nos sorprendemos por las actividades que se desarrollan, no solo aquí, sino en distintos puntos de la

ciudad, me sorprende también la limpieza del predio, la verdad muy lindo todo”, destacó la visitante periqueña.

Para finalizar, la encargada del sector de Maestranza, Marta García, recordó que, “como siempre, acompañamos al señor intendente, Rubén Eduardo Rivarola, para que todo salga lindo, la limpieza esta en todo momento, antes, durante y al finalizar el evento. La idea es que los visitantes se vallan muy contentos por lo que le brindamos para que ellos mismos puedan disfrutarlo”, selló.