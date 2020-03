CUIDADO DEL AGUA DURANTE EL “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”

Desde la empresa Agua Potable de Jujuy S.E, apelamos a la responsabilidad de nuestros usuarios en el cuidado y uso del agua, durante la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional para prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19.

Asimismo, se recuerda que el agua es un servicio esencial para la vida humana y su cuidado es responsabilidad de todos.

Por esto, dejamos algunas recomendaciones en virtud de promover prácticas responsables en el uso del servicio:

• No hacer baños largos o de inmersión. Cerrar la canilla mientras te enjabonás.

• Durante el lavado de cara y dientes, no dejar la canilla abierta.

• No lavar autos, ni veredas.

• No dejar caños o duchas goteando.

• Durante el lavado de platos, mantener la canilla cerrada mientras se enjabonan y usar el agua sólo para enjuagarlos.

• No usar mangueras para limpiar o regar plantas.

• No llenar piletas.

• No tirar papeles en el inodoro, usar un cesto para residuos.