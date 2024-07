Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos 2024

El equipo de Javier Mascherano ultima detalles para el debut en la competencia que los tiene cómo uno de los grandes candidatos a quedarse con el oro.

La Selección Argentina Sub 23 se prepara para el debut en los Juegos Olímpicos 2024.

La Selección Argentina Sub-23, que viene de perder un insólito partido ante Guinea en el último amistoso de preparación, se encuentra en la recta final de los entrenamientos para pulir detalles de cara al debut de los Juegos Olímpicos de París 2024 que tiene a la Albiceleste como una de las grandes candidatas a quedarse con el oro de la disciplina.

El conjunto nacional forma parte del Grupo B, de la cita olímpica dónde tendrá como rivales en la primera fase a Marruecos, Irak y Ucrania.

Si bien a priori el grupo parece accesible para nuestro país, serán encuentros con mucha dinámica y parejos: por esta razón será tan importante comenzar sumando en el debut para poder trabajar con mayor tranquilidad de cara a los próximos cruces que definirán todo.

Cuándo debuta la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París

El conjunto de Javier Mascherano, que cuenta con tres campeones del mundo dentro de su plantel (Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli) debuta ante Marruecos el próximo miércoles 24 de julio a las 10 de la mañana de la Argentina.

Sin lugar a dudas un partido que ilusiona mucho a los hinchas que ya sueñan con ver a una camada de futbolistas que vienen pisando fuerte y que son el futuro de nuestra camiseta.

Calendario de partidos de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos 2024

Los partidos que jugará Argentina en la Fase de Grupos

. Fecha 1: Miércoles 24 de julio, 10.00 horas – Argentina vs Marruecos | Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne

.Fecha 2: Sábado 27 de julio, 10.00 horas – Argentina vs Irak | Stade de Lyon

.Fecha 3″ Martes 30 de julio, 12.00 – Argentina vs Ucrania | Stade de Lyon

La lista completa de la Selección Argentina Sub 23 para los Juegos Olímpicos

Arqueros

. Leandro Brey – Boca

.Gerónimo Rulli – Ajax

Defensores

. Marco Di Césare – Racing

.Julio Soler – Lanús

.Joaquín García – Vélez

.Gonzalo Luján – San Lorenzo

.Nicolás Otamendi – Benfica

.Bruno Amione – Santos Laguna

Mediocampistas

.Ezequiel Fernández – Boca

.Santiago Hezze – Olympiacos

.Cristian Medina – Boca

.Kevin Zenón – Boca

Delanteros

. Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

.Luciano Gondou – Argentinos Juniors

.Thiago Almada – Atlanta United

.Claudio Echeverri – River

.Julián Álvarez – Manchester City

.Lucas Beltrán – Fiorentina .