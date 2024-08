Cuándo vuelve a subir la temperatura en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional dio su pronóstico del tiempo y confirmó que ya no habrá mínimas de 4º C esta semana.

Esta semana comenzó con frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una temperatura mínima de 4º C para este lunes que mejorará con el pasar de los días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del clima en donde confirmó que volverá a subir la temperatura de manera progresiva. El martes se aguarda una mínima de 8º C con una máxima de 18º C, mientras que el jueves se valores entre 10º C y 19º C.

Cómo estará el clima esta semana en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

.Martes 13: será un clima más cálido, con temperaturas que oscilarán entre 7°C y 18°C, y cielos despejados durante todo el día.

.Miércoles 14: se aguarda un día con temperaturas entre 7°C y 18°C, sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

.Jueves 15: un día ligeramente más cálido con máximas de 19°C y mínimas de 10°C, acompañado de cielos despejados.

.Viernes 16: las temperaturas se mantendrán estables entre 10°C y 18°C, sin previsión de precipitaciones.